Sea of Thieves: Season Ten bekommt einen tiefen Einblick

Sea of Thieves hat einen sehr langen Weg von der ursprünglichen Veröffentlichung im Jahr 2018 zurückgelegt, als sich die Leute über den Mangel an Inhalten beschwerten. Seitdem haben wir eine Menge Erweiterungen, Saisons und sogar DLC-Abenteuer erhalten, die auf Fluch der Karibik und The Secret of Monkey Island basieren - und alles war kostenlos.

Jetzt ist es fast Zeit für die zehnte Staffel, die am 19. Oktober startet. Zu den neuen Dingen gehören Gilden, die eine Möglichkeit für bis zu 24 Piraten sind, als Gruppe (asynchron spielend) Ruf zu jagen, Belohnungen zu teilen, sich gegenseitig Crews anzuschließen und vieles mehr. Sehen Sie sich die Präsentation an, was Sie im folgenden Video erwartet.