Sea of Thieves ist derzeit das am häufigsten vorbestellte PS5-Spiel

Welches Spiel wird derzeit am häufigsten für PlayStation vorbestellt? Ist es vielleicht Dragon's Dogma 2 oder Rise of the Ronin? Hat die Elden Ring-Erweiterung Shadow of the Erdtree den ersten Platz erobert oder steht Grand Theft Auto VI im nächsten Jahr bereits ganz oben auf der Liste?

Die Antwort lautet nein. Das am häufigsten vorbestellte Spiel in riesigen Märkten wie den USA, Großbritannien, Frankreich, Italien und Deutschland ist stattdessen eine Neuauflage eines großartigen Spiels aus dem Jahr 2018. Die Rede ist natürlich von Rares ehemaligem PC- und Xbox-exklusiven Piratensimulator Sea of Thieves, der in mehreren der größten Märkte der Welt an die absolute Spitze geklettert ist (in Spanien allerdings "nur" auf dem zweiten Platz).

Es sieht also so aus, als ob wir viele neue Freibeuter erwarten können, wenn Sea of Thieves am 30. April sein PlayStation-Debüt feiert. Wir gehen davon aus, dass sich nicht nur Piraten über gut gefüllte Schatztruhen freuen werden, sondern auch Microsoft und Rare.