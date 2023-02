Sea of Thieves erhält ein Halo-Crossover mit neuer Kosmetik

HQ

Bist du es auch leid, dass lausige Piraten auftauchen, um deine ehrlich (naja...) gesammelten Schatztruhen in Sea of Thieves zu stehlen? Wie wäre es mit dem Master Chief als Beschützer in diesen Situationen, bewaffnet mit einem Nadelgewehr und der treuen Cortana an seiner Seite?

Jetzt können Sie es fast, dank eines Crossovers zwischen Sea of Thieves und Halo. Es gibt einige wirklich raffinierte kosmetische Gadgets, die Sie bekommen können, und die Lösung mit Cortana ist super clever, und wir mögen auch die verfügbaren Halo-Posen.

Schau dir an, wie das alles aussieht und gehe zu Pirate Emporium, um sie zu erwerben.