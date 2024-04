Sea of Thieves erhält am 12. April eine geschlossene PS5-Beta

HQ

Sea of Thieves war einer der vier bisher Xbox-Konsolen-exklusiven Titel (die anderen waren Pentiment, Grounded und Hi-Fi Rush), die Microsoft Anfang des Jahres für konkurrierende Formate angekündigt hat, und er wird am 30. April für PlayStation 5 veröffentlicht.

Wenn du keine Lust hast, bis dahin zu warten, sondern in Sea of Thieves Piraten spielen möchtest, dann hat Rare in einer neuen PlayStation 5 FAQ gute Neuigkeiten für dich. Sie haben nun bestätigt, dass am 12. April eine geschlossene Beta startet und jeder, der die Premium- und Deluxe-Edition vorbestellt hat, berechtigt ist, den beliebten Piratensimulator auszuprobieren. Ihr gesamter Fortschritt wird dann in das endgültige Spiel übertragen, um einen praktischen Vorsprung zu haben, obwohl es sich lohnt, daran zu denken, dass Sea of Thieves höherstufigen Spielern niemals irgendwelche Gameplay-Vorteile verschafft, aber die Seile zu kennen, ist definitiv ein Vorteil.

Zu guter Letzt fügt Rare hinzu, dass es dedizierte PlayStation-Server geben wird, wenn du nur mit anderen im gleichen Format spielen möchtest. Sie können dies auch erweitern, um nur mit Leuten zu spielen, die Controller verwenden (hauptsächlich Xbox-Spieler) oder Crossplay zu öffnen, um auch gegen PC-Freibeuter anzutreten.

Weitere Informationen finden Sie unter dem FAQ-Link oben.