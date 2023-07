Sea of Thieves: Die Legende von Monkey Island erhält einen Launch-Trailer

HQ

Ab heute ist es endlich möglich, die wunderbare Welt von Monkey Island zu besuchen, wie wir sie noch nie zuvor gesehen haben, da die kostenlose Erweiterung The Legend of Monkey Island für Sea of Thieves jetzt veröffentlicht wurde.

Es ist eher ein klassisches Point & Click-Adventure als das reguläre Sea of Thieves-Gameplay, was bedeutet, dass du dir diesmal keine Sorgen machen musst, dass menschliche Piraten deine Beute stehlen. Das bedeutet jedoch nicht, dass Sie sicher sind, da LeChuck selbst allen das Leben schwer machen wird.

Seht euch den Launch-Trailer unten an.