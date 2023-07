Sea of Thieves: Die Legende von der Affeninsel

HQ

Ich liebe Sea of Thieves und ich liebe Monkey Island. Ich habe mehr als einmal gedacht, dass diese beiden Spieleserien früher oder später ein Crossover haben sollten, und nach dem sehr erfolgreichen Sea of Thieves-Abenteuer A Pirate's Life - basierend auf Pirates of the Caribbean (das auch Disney ist) - war ich tatsächlich davon überzeugt, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis es passierte.

Die Präsentation ist perfekt und es gibt wirklich schöne Remixe der Monkey Island-Musik, um das Abenteuer zu begleiten.

Und tatsächlich, während der Xbox Games Showcase im Juni wurde The Legend of Monkey Island Erweiterung angekündigt. Wie bei A Pirate's Life handelt es sich um ein Setup, das wirklich zu dem Franchise passt, auf dem es basiert, und das bedeutet, dass du nicht auf den Mast klettern musst, um aus Angst vor Piraten Ausschau zu halten, die auf deine Beute schießen. Stattdessen handelt es sich um ein Point-and-Click-Adventure in drei Teilen, wobei zumindest das erste Kapitel auf klassischem Mêlée Island angesiedelt ist.

Die drei Monkey Island-Spiele von Ron Gilbert gehören zu den besten Abenteuern, die das Genre zu bieten hat (das jüngste und wahrscheinlich letzte, Return to Monkey Island, wurde 2022 veröffentlicht), und ich war neugierig zu sehen, wie Rare dieses Erbe weiterführen könnte. Die Antwort ist, dass sie dies mit viel Liebe und Fanservice getan haben, aber trotzdem haben sie es nicht geschafft, Gilberts Brillanz einzufangen, wenn es um Dialoge und die Gesamtgeschichte geht. Außerdem wird das Abenteuer etwas durch die Tatsache behindert, dass es sich im Kern um Sea of Thieves handelt und nicht um ein Point-and-Click-Spiel.

Aber fangen wir mit dem Spaß an. Ähnlich wie wenn du A Pirate's Life spielst, beginnst du The Legend of Monkey Island, indem du mit Capsize Charters an der Outpost sprichst, bei der du beginnst. Wenn du ein Tall Tale akzeptierst, kannst du dann die Segel setzen, um eine Klippe mit einem Portal zu betreten, das dich in eine andere Welt führt. Nach einer kurzen Darstellung der Grundprämisse von Guybrush Threepwood gelangt man zu Mêlée Island. Und es sollte gleich gesagt werden, dass dies für mich die Hauptattraktion ist.

Du beginnst dieses kostenlose Abenteuer, indem du in das erscheinende Portal reist. Und ja, du kannst deinen Piraten jetzt als LeChuck verkleiden.

Das kleine Piratendorf ist wunderschön nachgebaut, genau so, wie ich es mir vorgestellt habe. Obwohl ich es bisher nur in zwei Dimensionen besucht habe, ist alles so gut geplant, dass ich sofort verstehe, wie ich zwischen dem Herrenhaus des Gouverneurs, dem Aussichtspunkt und dem legendären Scumm Bar navigieren muss. Die Währung, die hier verwendet wird, ist natürlich Pieces o' Eight und die Freude, mit den Leuten auf der Scumm Bar zu sprechen, ist so echt wie es nur geht. Cobb redet immer noch über Loom, Murray hat eine Attitüde, der Koch hat bodenständige Probleme, und die Important Looking Pirates sind unvernünftig.

In flottem Tempo treffe ich auch Men of Low Moral Fiber, finde einen Rubber Chicken With A Pulley In The Middle und muss wieder einmal hinterhältige Piranha-Pudel überlisten. Es gibt nur minimale Actionsequenzen und bei The Legend of Monkey Island geht es darum, mit Menschen zu sprechen, Geheimnisse zu finden und seltsame Lösungen zu finden. Es ist auch als Point-and-Click-Spiel konzipiert, was bedeutet, dass ich viel hin und her renne, Dialoge, bei denen ich den Leuten zuhören muss, um Hinweise zu erhalten, und die Befriedigung, ein weit hergeholtes Rätsel zu knacken.

Die Insel Mêlée hat noch nie besser ausgesehen, fühlt sich aber eher wie eine schöne Kulisse als wie ein echter Ort an.

Aber wenn ich Einzelspieler spiele, wird das Spiel sehr langsam. Ich akzeptiere es eher, in einem klassischen Titel in diesem Genre langsam hin und her zu gehen, aber in Sea of Thieves fühlt es sich etwas zu schläfrig an. Glücklicherweise können Sie dies lösen, indem Sie mit anderen zusammen spielen und somit an mehreren Orten gleichzeitig sind, aber die Rätsel können individuell gelöst werden und das Risiko, dass Ihre Freunde mit Leuten sprechen und Dinge tun, die Sie verpassen, ist vorprogrammiert.

Außerdem verlässt sich der Story-Aufbau ein bisschen zu sehr auf die Tatsache, dass die Welt so schön nachgebildet ist, die Remixe der Monkey Island-Musik so gut sind und der Fanservice erstklassig ist. Ron Gilbert war an diesem Projekt nicht beteiligt, und es ist bezeichnend, dass sein Return to Monkey Island eine komplett neu geschriebene Geschichte, ein neues Spielsystem und einen neuen Grafikstil bot. Sein Genie liegt darin, sich nicht zu wiederholen.

Rare hat seine Hausaufgaben gemacht und die Menge an Fanservice ist unglaublich, etwas, auf das sich das Spiel zu sehr verlässt.

Gegen viel Liebe ist natürlich nichts einzuwenden, aber Mêlée Island fühlt sich eher wie der Besuch eines wirklich schönen Freizeitparks an. Ich weiß, dass ich nicht in Hogwarts bin, wenn ich Universal in Orlando besuche, aber es fühlt sich fast so an und es ist schön, einfach herumzulaufen und eine Umgebung zu betrachten, in der alles, was wir aus der Welt von Harry Potter lieben, auf engstem Raum zusammengequetscht ist. Das gilt auch hier und ist die Hauptattraktion, denn es macht nie wirklich Spaß zu spielen, auch wenn die Rätsel gut gemacht sind.

Das Tempo ist einfach etwas zu langsam, die Multiplayer-Systeme sind nicht optimal, den Dialogen fehlt Gilberts genialer Touch und Sea of Thieves ist doch nicht als Point-and-Click-Adventure konzipiert. Rare haben das Beste aus dem gemacht, was sie bekommen haben, und ich freue mich auf mehr davon, aber es ist hauptsächlich etwas Charmantes für die Fans und nicht etwas, das ein neues Publikum dazu bringt, die wunderbare Welt des hinterhältigen LeChuck und des bartlosen Piraten Guybrush Threepwood zu entdecken.