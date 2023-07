Sea Horizon

Man muss ein paar Mal sterben, bevor man wiederbelebt werden kann, sagte einmal ein Göteborger, und genau so fühle ich mich jedes Mal, wenn ich ein Rouge in die Hand nehme. Ein Genre, das ich wirklich hasse. Eigentlich habe ich weder Nerven noch Geduld für diese Art der Selbstquälerei, aber gleichzeitig ist es eines der schönsten Gefühle der Welt, wenn man nach hunderten von Versuchen endlich als Sieger dasteht. Wenn die Frustration und bodenlose Hoffnungslosigkeit, die man so viele Stunden lang empfunden hat, plötzlich einem Gefühl des Sieges und der Euphorie weicht. Wenn du mitten in der Nacht auf dem Boden in der Fötusposition lagst und an deinen Entscheidungen im Leben zweifelst, aber jetzt stehst du auf, gerade wie ein Pfeil und schreist deine Erlösung heraus. Es spielt also keine Rolle, dass ich übermäßig viel Zeit damit verbracht habe, hierher zu kommen. Bis zum Ende der Straße.

Nun, das passiert nicht sehr oft, da die Spiele natürlich einfach nur verdammt schwer sind, aber sie müssen auch Spaß machen und am besten sollte es eine Art faires System geben, das mich nicht völlig hilflos in den Händen von RNGesus zurücklässt. Etwas, das meinen Lauf nicht völlig sinnlos macht und mich dazu bringt, früh das Handtuch zu werfen. Eine Art Fortschritt, den ich auch dann behalten kann, wenn ich sterbe, was die Giganten des Genres sehr gut machen.

Die Menge an Blut, Schweiß und Tränen, die ich in brillanten Spielen wie Slay the Spire, Darkest Dungeon, Dead Cells und Hades auf dem Altar des Zufalls geopfert habe, ist unbestreitbar großartig, aber ich habe nie das Gefühl, eine Sitzung verschwendet zu haben, da sie mich immer mit einer Art Fortschritt zurücklässt, wie neue Karten, Charaktere, Gegenstände oder irgendetwas anderes, was ich tun könnte mach mir die nächste Runde leichter, oder die Glücksgöttin lächelt mich gar nicht an und ich sitze wieder mit dem Arsch in der Hand da. Aber das ist auch das Schöne an einem Spiel wie diesem. Dass es fast überall hingehen kann. Dass ich jedes Mal etwas Neues lerne, stärker, klüger werde. Weniger Verzweiflung und mehr Strategie. Es ist ein Genre, das wirklich nicht für jeden geeignet ist, aber für diejenigen, die das Konzept mögen, gibt es eine große Auswahl, aber man muss das Richtige finden, denn es gibt nur wenige Dinge im Leben, die frustrierender sind als ein wirklich schlechtes Rougelike. Sea Horizon macht vieles richtig, tappt aber auch in einige der häufigsten Fallen.

Vieles ist von den oben genannten Titeln bekannt, aber vor allem sehe ich die Ähnlichkeiten mit Slay the Spire und Darkest Dungeon und man kann sicherlich eine schlechtere Kombination bekommen. Jeder spielbare Charakter hat einen eigenen Kampfstil, der durch Spielkarten dargestellt wird, und genau wie in Slay the Spire schalte ich auch neue Karten frei, die meinem Stapel hinzugefügt werden und dort für zukünftige Runden bleiben. Neu in Sea Horizon ist jedoch der Mix aus Karten, Würfeln und Elementen. Jeder Gegenstand, sei es ein Schwert, ein Schild oder eine Rüstung, ist mit einer Würfelwertung versehen, mit Zahlen und einem Symbol. Dies gilt sowohl für die Anzahl der Würfel, die gewürfelt werden, wenn ich diesen bestimmten Gegenstand auswähle, als auch für das Element, das möglicherweise auf den Würfeln erscheinen kann, sobald der Wurf gemacht ist.

Es ist nicht einfach, es im Textformat zu erklären, aber kurz gesagt, damit ein Kampf erfolgreich ist, braucht man hohe Zahlen aus den Würfeln und die richtige Art von Symbol, um so viele Karten wie möglich zu spielen und so maximalen Schaden anzurichten. Es ist ein komplexes System, das brillant ist, wenn es funktioniert, aber es ist auch eine ziemlich steile Lernkurve und es dauert noch länger, die Technik wirklich zu beherrschen. Man kann darüber denken, was man will, denn am Ende fügt es einem ohnehin schon ziemlich schwierigen Genre eine weitere Herausforderung hinzu. Ich persönlich bin hin- und hergerissen. Ich mag die Herausforderung, die, wie gesagt, eine Voraussetzung für Rougelike ist, aber gleichzeitig hasse ich es, wie wenig ich den Ausgang des Kampfes beeinflussen kann.

Apropos Schlachten, sie sind das A und O des Spiels. Hier spielt sich die ganze Action ab, denn obwohl die Spielwelt in einer einfachen, schönen, sechseckigen Tischansicht präsentiert wird, die sowohl mit dem Boot als auch mit den Apostelpferden erkundet werden kann, sind es letztendlich immer noch die Schlachten, die den Fortschritt vorantreiben. Hier sammle ich viel Beute (die leider oft aus Duplikaten besteht), neue Fähigkeiten, Geld und Nahrung. Notwendig, um in einer kubistischen Welt, in der mich alles töten will und in der einige Feinde nur einen einzigen Schlag brauchen, um mich in die Flucht zu schlagen, überhaupt etwas zu erreichen. Manchmal kann ich meinem bitteren Schicksal entgehen, manchmal bin ich, bevor ich überhaupt angefangen habe. Ich kann im Grunde den Ausgang vorhersagen, indem ich mir vom Spiel sagen lasse, wie der Kampf aussehen wird.

Denn wenn die Reise von oben gezeigt wird, finden die Kämpfe stattdessen in einer Panoramaperspektive statt, wieder genau wie in Slay the Spire, aber da einige Spielmodi auch mehr als einen spielbaren Charakter zulassen, erinnert es auch an Darkest Dungeon und genau wie im letzteren Titel kann ich auf meine Feinde klicken, um zu sehen, wie sie sich in der nächsten Runde verhalten werden. Wie viel Schaden werden sie anrichten? Wie viel Gesundheit habe ich, wenn ich in den Kampf gehe? Planen sie, mein Zweihandschwert zu blockieren? Gibt es einen Feind auf dem Bildschirm, der heilen kann, und wenn ja, wie viel? Habe ich Zeit, mein Primärziel zu töten, bevor es seine Gesundheitsanzeige wiedererlangt? Dies ist ein Gameplay-Moment, in dem Sea Horizon wirklich überragend ist. Es zwingt mich, jeden Schritt sorgfältig zu überdenken. Ein einziger Fehler kann das Ende bedeuten und hält mich in Atem. Auch gegen Abwechslung ist nichts einzuwenden. Während meiner Reise begegne ich allem, von riesigen Wölfen bis hin zu bösen Zauberern, durchsetzt mit ein paar beeindruckenden Bossen und einer Vielzahl anderer loser Kanonen, die immer bereit sind, meinen Fortschritt zu behindern.

Leider ist es meiner Meinung nach etwas zu unausgewogen, da ich oft scheitere. Nicht, weil ich ahnungslos bin oder leichtsinnig gespielt habe, sondern weil das Glück einfach nicht auf meiner Seite war. Mit seinem Triple-System, bei dem Karten, Würfel und Symbole in Symbiose arbeiten müssen, ist dies leicht der Fall. Es ist eine Sache, nur Karten oder nur Würfel zu haben, oder wenn Elemente alle Entscheidungen kontrollieren, aber eine Kombination, das ist schwierig. Hinzu kommt, dass ich ständig Proviant verbrauche, und es gibt noch eine weitere Sache, die ich im Auge behalten muss. Wenn das Essen ausgeht, ist es finito. Dann stirbt man mit einem Knall, nach einer Reihe von Schritten und am Anfang ist es großzügig mit Krabben, aber je weiter ich komme, desto spärlicher wird das Futter und bald spüre ich, dass alle Götter des Zufalls mich bekämpfen.

Jetzt erkenne ich, dass das der Sinn des Spieldesigns selbst ist und dass es nur darum geht, das Setup zu kaufen oder mir einzugestehen, dass das nichts für mich ist, und mit meinem Leben weiterzumachen. Ersteres mache ich und trotz furchtbar frustrierender Spielabschnitte habe ich überraschend viel Spaß für viele Stunden und es gibt hier viel Spielzeit, dank der vielen verschiedenen Spielmodi.

Sea Horizon bietet nicht weniger als drei verschiedene Spielmodi: Story, Dungeon und Erkundung. Story ist genau das, wonach es sich anhört, ein Story-Modus für den von dir gewählten Charakter. Es stehen zehn zur Auswahl, alle mit ihren eigenen Geschichten, und hier ist auch das Tutorial zu finden und es ist sehr zu empfehlen, auch wenn Sie bereits an das Genre gewöhnt sind. Dungeon wiederum erlaubt drei Charaktere, die in purer Darkest Dungeon-Manier versuchen werden, um jeden Preis zu überleben, um letztendlich einen brutal schwierigen Boss zu besiegen. Zu guter Letzt gibt es noch die Erkundung, die es dem Spieler ermöglicht, die Karte mit drei verschiedenen Charakteren frei zu erkunden. Du schaltest die verschiedenen Charaktere und ihre Kleidung frei, indem du Missionen abschließt, und zum Glück gibt es keine Möglichkeit, dein eigenes Geld hinzuzufügen, weder für Kosmetika noch für den Fortschritt.

Wenn Sie bereits süchtig nach dieser Art von Spiel sind und das Bedürfnis nach etwas Neuem und Herausforderndem verspüren, in das Sie sich an warmen Sommerabenden verbeißen können, gibt es in Sea Horizon viel zu entdecken, aber es wird keine neuen Fans für das Genre anziehen.