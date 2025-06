Screen Time - Juli 2025

HQ

Der Sommer ist wirklich eine großartige und aufregende Zeit, um ein Kinogänger und Unterhaltungsfan zu sein. Diese Saison ist in der Regel vollgestopft mit Blockbustern aller Art, und dieser Juli wird dies sicherlich wieder widerspiegeln. Wir haben Superheldengeschichten, Action-Epen, Comedy-Chaos und sogar gruseligen Horror, also da es viel zu bewältigen gibt, machen wir mit einer neuen Episode von Screen Time weiter.

Aber bevor wir das tun, eine kurze Erinnerung: Wir haben unsere Auswahl auf einem UK-Veröffentlichungskalender basiert, also schau vor Ort nach genauen Auflistungen und Informationen.

Jurassic World: Rebirth - 2. Juli

Einer der drei wahren Blockbuster des Monats. Diesen Juli kehren wir in eine prähistorische Welt des Schreckens zurück, um die nächste Ära der Jurassic Action zu erleben, alles mit Scarlett Johansson, Jonathan Bailey und Mahershala Ali an der Spitze. Rebirth führt uns auf eine abgelegene Insel, auf der einige der letzten Dinosaurier übrig geblieben sind, um einem Team von Agenten zu folgen, die versuchen, einige wichtige DNA zu ergattern, während eine Familie anderswo um ihr Leben rennt. Kino, das Sie nicht verpassen sollten? Vielleicht werden wir sehen.

The Old Guard 2 [Netflix] - 2. Juli

Eines der jüngsten Action-Epen von Netflix kehrt im Juli für eine vollwertige Fortsetzung zurück. The Old Guard 2 dreht sich um Charlize Therons Andy, die sich in einer gefährlichen Welt zurechtfinden muss, in der ein alter Feind hinter ihr her ist, und das alles ohne die charakteristische Unsterblichkeit, die es ihr zuvor unmöglich machte, sie zu töten. Erwarten Sie choreografierte und intensive Action in dieser starbesetzten Fortsetzung.

Staatsoberhäupter [Prime Video] - 2. Juli

Prime Video Das Hauptangebot des Monats ist eine Action-Komödie mit Idris Elba und John Cena in den Hauptrollen. In diesem Film, der als Heads of State bekannt ist, spielt Ersterer den britischen Premierminister und Letzterer den US-Präsidenten und zeigt, wie sie sich mit Priyanka Chopra Jonas' MI6-Agentin zusammenschließen, um Attentäter abzuwehren und letztendlich die Welt zu retten.

The Sandman: Staffel 2 [Netflix] - 3. Juli

Die zweite und letzte Staffel von The Sandman. Dieses nächste Kapitel der Geschichte wird die Geschichte von Lord Morpheus aufgreifen und wie er nach den Ereignissen der ersten Episoden sein Königreich weiter aufbaut. Mit der vollständigen Besetzung des Endless und vielen anderen interessanten Stars wird in dieser Staffel gezeigt, was passiert, wenn der Dream King an seine absoluten Grenzen gebracht wird.

Superman - 11. Juli

Der zweite der drei großen Blockbuster des Monats. Superman ist im Grunde der richtige Start der DC Universe, da dieser epische Ausflug eine neue Ära des DC Studios Filmemachens mit David Corenswets Man of Steel am Ruder einläuten wird. Mit einer Reihe anderer Helden und Schurken wird Superman sehen, wie Clark Kent seinen Job, seine Beziehung zur Reporterin Lois Lane und sein heldenhaftes Alter Ego bewältigt, während er von Bösewichten aus allen Gesellschaftsschichten auf die Probe gestellt wird.

Foundation [Apple TV+] – 11. Juli

Das dritte Kapitel der epischen und aufwendigen Sci-Fi-Serie von Apple TV+ startet diesen Monat und bringt eine Geschichte mit sich, die uns nach Staffel 2 über ein Jahrhundert in die Zukunft führt, um Hari Seldon und Gaal Dornick zu sehen, wie sie sich einer weiteren Krise stellen, ihrer bisher furchterregendsten und gefährlichsten, einem Ereignis, das sogar Empire in seinen Grundfesten erschüttert.

Freundschaft - 18. Juli

Paul Rudd in einer Filmkomödie. Müssen wir noch etwas sagen? Friendship ist eine witzige und seltsame Komödie, die sich um Tim Robinsons Vorstadtvater dreht, der glaubt, den sozialen Jackpot geknackt zu haben, als ein neuer Nachbar in die Gegend zieht, eine Person, die von Rudd gespielt wird. Eines Tages kommt jedoch eine Schicksalswendung zwischen den beiden und schon bald findet sich Robinsons Craig aus dem begehrenswerten sozialen Kreis von Rudds Austin ausgesperrt.

Ich weiß, was du letzten Sommer gemacht hast - 18. Juli

Wir lieben einen guten Slasher, auch wenn es sich um ein Remake eines ziemlich bekannten und relativ neuen Projekts handelt. I Know What You Did Last Summer ist ein Streifen, in dem eine junge Besetzung mit Madelyn Cline in der Hauptrolle versucht, einen brutalen Mörder zu überleben, der sich an ihnen nach einer schlechten Entscheidung vom Sommer zuvor zu rächen scheint. Zum Glück gibt es in der Nähe Leute, die Erfahrung in diesen Dingen haben...

Die Schlümpfe - 18. Juli

Etwas für die ganze Familie. Smurfs ist die nächste und neueste Adaption der berühmten Comics, in der die kultigen kleinen blauen Dorfbewohner die Aufgabe haben, sich in die große böse Welt zu wagen, um Papa Smurf zu retten, der von den bösen Zauberern Razamel und Gargamel gefangen genommen wurde. Zum Glück gibt es ein hervorragendes Team, das für den Job bereit ist, ein Team, das von dem bewundernswerten Smurfette angeführt wird.

Die fantastischen Vier: Erste Schritte - 25. Juli

Der dritte der drei großen Blockbuster des Monats. The Fantastic Four: First Steps ist der letzte Marvel Cinematic Universe Film des Jahres, ein Streifen, der sich um Pedro Pascals Reed Richards, Vanessa Kirbys Sue Storm, Joseph Quinns Johnny Storm und Ebon Moss-Bachrachs Ben Grimm dreht, während sie erstaunliche Kräfte erlangen und diese einsetzen müssen, um eine Version der Erde gegen das Kosmische Galactus zu verteidigen.

Das Zuhause - 25. Juli

Ein weiterer beängstigender Streifen für den Sommer. The Home zeigt Pete Davidson in der Hauptrolle eines Mannes, der die Aufgabe hat, seinen gemeinnützigen Dienst zu absolvieren, indem er in einem Altersheim arbeitet, das viele, viele dunkle und verdrehte Geheimnisse birgt. Nach einer Reihe ungewöhnlicher Ereignisse beginnt Davidsons Max bald, Fragen zu stellen, die er nicht stellen sollte, was ihn auf den Radar einiger sehr finsterer Individuen bringt.

Happy Gilmore 2 [Netflix] - 25. Juli

Sie kennen die Original-Komödie, daher gibt es wahrscheinlich nicht viel über diese Fortsetzung zu sagen, außer dass Adam Sandler als titelgebender Golfer für eine Geschichte zurückkehrt, die vollgepackt ist mit albernen Ereignissen und viel Humor, auf und neben dem Golfplatz. In dieser Fortsetzung werden auch viele wiederkehrende Gesichter zu sehen sein, darunter Ben Stiller, Julie Bowen und natürlich Christopher McDonald, sowie frisches Blut in Form von Margaret Qualley.

Bring sie zurück - 26. Juli

Noch mehr beunruhigendes Kino! Bring Her Back ist ein wirklich erschreckend aussehender Film, der einem Bruder und einer Schwester folgt, die im isolierten Zuhause ihrer neuen Pflegeeltern ein beängstigendes Ritual aufdecken, ein Ritual, das sie bald in große Gefahr bringt und um ihr Leben kämpfen muss. Erwarten Sie Blut, Körperhorror und jede Menge Schrecken und Gespenst in dieser verrückten und düsteren Geschichte, die nur für die Mutigen gedacht ist.

Gemeinsam - 30. Juli

Ein letzter Horrorfilm zum Abschluss des Monats. Together ist ein Body-Horror-Streifen mit einem Hauptdarsteller-Duo aus dem echten Ehepaar Dave Franco und Alison Brie und zeigt, wie die beiden mit einer bizarren Situation umgehen, in der sie nach ihrem Umzug aufs Land mit einer übernatürlichen Kraft konfrontiert werden, die beginnt, ihren Verstand, ihr Leben, ihre Liebe und sogar ihr Fleisch selbst zu korrumpieren. Auch dieser wird nichts für schwache Nerven sein.

Das war's für eine weitere Folge von Screen Time. Schauen Sie in ein paar Wochen wieder, um zu sehen, was der August 2025 für Film- und TV-Fans bereithält.