Scream VI wird der längste Film der Reihe

Es sieht so aus, als ob wir ziemlich viele Jumpscares und Spooks erleben werden, wenn Scream VI nächsten Monat in die Kinos kommt, da ein neuer Bericht von Regal Cinema (bestätigt von Paramount) enthüllt hat, dass der Film die längste Laufzeit von allen in der Franchise haben wird.

Scream VI wird zwei Stunden und drei Minuten lang sein, was das derzeit längste Scream (Scream 2) übertrifft, das zwei Stunden dauert.

Was die Geschichte betrifft, die Scream VI erzählen wird, so besagt die Synopsis für den Film, dass dieser Film Woodsboro zugunsten eines New Yorker Schauplatzes hinter sich lassen wird und eine Crew neuer und wiederkehrender Gesichter versuchen wird, ein neues Kapitel in ihrem Leben zu beginnen, obwohl Ghostface Killer wie üblich nie zu weit zurückliegen.

Seht euch unten den Trailer zu Scream VI an und seht den Film am 10. März in den Kinos.