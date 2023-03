Scream VI hat das beste Debüt-Kassenwochenende der Franchise

HQ

Die Rückkehr der ikonischen Horrorfigur Ghostface scheint Slasher-Fans zurück in die Kinos gezogen zu haben, da Scream VI an seinem ersten Wochenende an der Kinokasse 44,5 Millionen Dollar verdient hat und damit einen Rekord als bestes Debüt des Franchise aufgestellt hat.

Dafür gibt es wahrscheinlich ein paar Gründe, aber, wie Deadline betont, kann die Star-Power von Jenna Ortega hier nicht geleugnet werden. Dies ist nicht ihr erster Auftritt in der Scream-Franchise, aber seit die Schauspielerin die Rolle der Wednesday Addams übernommen hat, scheint sie jetzt mehr denn je in der Öffentlichkeit zu stehen.

Dies markiert das Ende eines großartigen Wochenendes für Paramount, da es nicht nur den Erfolg von Scream VI genossen hat, sondern auch großartige Kritiken für Dungeons and Dragons: Honor Among Thieves bei SXSW und Top Gun: Maverick hat gestern Abend einen Oscar gewonnen.

Hast du Scream VI gesehen?