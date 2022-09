Scorns erschreckender Prolog in neuem Walkthrough-Video gezeigt

HQ

Scorn sah absolut beängstigend aus, als wir es 2020 zum ersten Mal sahen, mit erschreckenden Umgebungen, die mit Inspiration des Alien-Schöpfers H. R. Giger geschaffen wurden. Der Plan war, es um die Veröffentlichung der Xbox Series S / X herum zu starten, aber es wurde aufgrund der Pandemie verzögert, was auch eine zweite Verzögerung verursachte, als die Ambitionen für das Spiel wuchsen.

Am 21. Oktober ist es endlich an der Zeit, Scorn zu spielen und eines der schrecklichsten Spiele zu erleben, die wir je gesehen haben. Jetzt haben wir einen guten Blick auf den Prolog des Spiels in einem achtminütigen Video, das Sie unten sehen können (es ist not für schwache Nerven!). Es startet für PC und Xbox Series S / X und ist auch im Game Pass enthalten.