Sci-Fi-Strategiespiel Void War wurde vom Warhammer-Besitzer Games Workshop wegen Schulterpolster durch DMCA entfernt.

Auch wenn es nie schön ist, von einem DMCA-Takedown zu hören, fällt es schwer, das FTL-ähnliche Roguelike Void War zu betrachten und zu sagen, dass es seine Inspirationen nicht offen zur Schau stellt. Das Spiel spielt in einem futuristischen Setting, in dem die Spieler ihr Schiff durch eine feindliche Galaxie führen müssen, um sich Kräften dunkler Kulte zu stellen, die sich wie eine Seuche über die Sterne ausgebreitet haben.

Das Spiel erschien im Juni 2025 und wurde positiv aufgenommen, obwohl es kürzlich Schlagzeilen machte, weil ein großer Name nicht allzu sehr ein Fan war. Wie die Entwickler IGN deutlich gemacht haben, wurde von Warhammer-Eigentümer Games Workshop ein DMCA an Void War ausgestellt, da man glaubt, dass viele der aktuellen Elemente des Spiels Spieler glauben lassen könnten, es sei mit dem berühmten Tabletop-Kriegsspiel verbunden. Das passierte zum ersten Mal letzten Monat, als das Spiel von Steam verschwand.

Es ist jetzt wieder online, aber anfangs hielt Tundra – der Entwickler und Publisher von Void War – die DMCA-Behauptung für einen Scherz, da sie von einem gewissen Mal Reynolds stammte. Falls du es nicht weißt: Das ist der Name der Hauptfigur in Firefly. Aber Games Workshop steckte tatsächlich hinter dem Takedown, das sich ausschließlich um eine bestimmte Einstellung mit "übergroßen, konvexen Schulterpolstern mit metallischem Rand" auf einem bestimmten Charakter konzentrierte. Um das Spiel wieder auf Steam zu bringen, hat Tundra den Trailer mit der Einstellung entfernt, obwohl er GWs Einschätzung widersprach.

Was denkst du? Urheberrechtsverletzung oder nur eine Hommage?