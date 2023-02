Schützen Sie Ihre Daten mit Kingstons externer SSD IronKey

HQ

Wenn Sie viel unterwegs sind und sich Sorgen machen, eine SSD mit sensiblen Daten und Dateien zu verlieren, dann haben wir eine Lösung, die Ihnen helfen könnte, diese Last aus Ihrem Kopf zu nehmen. Dieses als Kingston IronKey Vault Privacy 80 External SSD bekannte Gerät ist ein hardwareverschlüsseltes Solid-State-Laufwerk, das einen Touchscreen verwendet und vor Brute-Force-Angriffen und auch vor böser Firmware schützen soll.

Um die SSD in Aktion zu sehen und zu sehen, ob es etwas ist, das zu Ihnen passt, schauen Sie sich die neueste Episode von Quick Look unten an, um einige kurze Gedanken und eine Reihe von Fakten darüber zu sehen, was dieses Gadget so einzigartig macht.