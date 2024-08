Schützen Sie Ihre Augen mit Gunnars Emery Blaulichtbrille

HQ

Es ist tatsächlich noch unklar, welche Auswirkungen blaues Licht auf die Augen hat, da die Forschung hinter dem Phänomen bestenfalls wackelig ist. Wenn Sie jedoch besorgt sind, welche Auswirkungen es hat, den ganzen Tag vor Bildschirmen zu sitzen, und sich Sorgen machen, dass all das blaue Licht in Ihre Netzhaut eindringt, haben wir vielleicht eine Lösung.

Wir haben uns mit den Leuten von SmartBuyGlasses zusammengetan, um einen Blick auf Gunnar's Emery zu werfen, eine Blaulichtbrille, die Amber Lens verwendet, um das künstliche Licht herauszufiltern, um die Belastung der Augen zu verringern und den Kontrast zu verbessern.

Schauen Sie sich die neueste Folge von Quick Look an, um zu hören, was Magnus über die Brille denkt und wie sie seinen Alltag verändert hat.