Schriftgröße von The Outer Worlds mit einem bevorstehenden Patch ändern

Wer viel auf Bildschirmen lesen muss, der darf sich auch mal über die Textgröße in Spielen aufregen. Um besser auf die individuellen Anforderungen Nutzer zugeschnitten zu sein, bieten moderne Spiele mittlerweile auch im Hinblick auf die Benutzeroberfläche verschiedene Anpassungsoptionen. Die Möglichkeit Schriftgrößen und Elemente des HUDs selbstständig in der Größe justieren zu können gehört aber noch immer nicht zum Alltag vieler Anwender dazu und es kann Entwicklern ehrlicherweise auch viel Arbeit abverlangen, an all die Wünsche der Kunden denken zu müssen (insbesondere wenn man auch noch verschiedene Sprachen und Symbole aus unterschiedlichen Kulturkreisen berücksichtigt).

Aus diesem Grund hat ein UI-Programmierer von Obsidian Entertainment nicht weniger als drei Monate damit verbracht, die Spielerfahrung des hochgelobten, aber auch sehr textlastigen Sci-Fi-Rollenspiels The Outer Worlds für solche Anforderungen zu optimieren. Weil der Entwickler mit dem Ergebnis aber sehr zufrieden ist, sucht er stolz die Nähe zur Community, um ihnen die Früchte seiner Arbeit zu präsentieren. Der entsprechende Patch wurde noch nicht näher datiert, allerdings wird es folgende damit zusammenhängende Korrekturen geben:

• Ultawide-Unterstützung von Ladebildschirmen/Filmsequenzen

• Aktivieren einer Idle-Kamerarundfahrt vom Pausenmenü aus

• Mehrere Quest-Marker auf der Karte

• Fadenkreuz

• Korrekturen weiterer Absturzursachen