Schrei: Vom besten zum schlechtesten

HQ

Als Scream 1996 debütierte, markierte es eine Wiedergeburt des Slasher-Genres, das schon lange im Sterben lag. Mit seiner Intertextualität und Selbstwahrnehmung wurde es ein riesiger Erfolg, und wir wissen alle, was ein großer Erfolg für die Anzugträger in Hollywood bedeutet: Es gibt Geld zu verdienen. Jetzt, da Scream 7 kurz vor der Premiere steht, dachte ich, ich nutze die Gelegenheit, meine Favoriten der Reihe von schlecht bis zum besten zu bewerten. Spoiler-Alarm!

6. Scream VI (2023)

Schon von Anfang an beginne ich, etwas Verdächtiges zu ahnen, als plötzlich römische Zahlen im Titel auftauchen, während die Vorgänger (und der siebte Teil) arabische Zahlen verwenden. Diese Inkonsistenz in der Nummerierung ist keineswegs das größte Problem des Films. Ghostface in der U-Bahn in New York City klang wahrscheinlich nach einer spaßigen Idee, als die Geschichte für diese fünfte Fortsetzung vorgestellt wurde, aber das wurde bereits in Friday the 13th Part VII: Jason Takes Manhattan (1989) gemacht, von dem wir alle wissen, dass es einer der seltsamsten und schlechtesten Teile der Reihe ist. Der Film ist durchgehend langweilig, mit sehr wenigen oder gar keinen Lichtblicken, und die letzte Schlacht im verlassenen Theater ist schrecklich. Meiner Meinung nach wäre dieser Film viel besser gewesen, wenn sie in Woodsboro geblieben wären. Scream ist einfach am besten als Kleinstadt-Horrorfilm.

5. Scream 4 (2011)

Nach einer elfjährigen Pause feiert Scream mit einer dritten Fortsetzung ein Comeback, und es wird schon früh klar, dass die Filmemacher ein großes Comeback planen, was ihnen meiner Meinung nach überhaupt nicht gelungen ist. Die Eröffnungssequenz ist ein Film innerhalb des Films (genannt Stab) innerhalb des Films. Das könnte als etwas super Kluges und Originelles angesehen werden, aber für mich entlockt es bei dieser Inception-Anspielung meist einen schweren Seufzer. Sie reiten weiterhin auf der Welle dessen, was im Film aktuell ist, und das bedeutet alles von Found Footage bis zu Reboots. Vieles dreht sich auch um soziale Medien, was ich bei Slasher-Filmen überhaupt nicht spaßig finde. Aber ich bin alt, engstirnig und konservativ, also muss ich das einfach akzeptieren, denn eine von Screams Stärken war immer, dass es aktuell ist, und soziale Medien waren 2011 ein sehr heißes Thema. Neue Charaktere werden eingeführt, die prominenteste davon ist vielleicht Jill, die Cousine von Sidney Prescott (Neve Campbell), das letzte Mädchen der Reihe, was ich etwas langweilig und feige finde. Es muss nicht immer ein Verwandter sein, der auftritt und im Mittelpunkt steht; Es kann auch eine Figur sein, die keinerlei familiäre Bindungen hat.

Werbung:

4. Scream 3 (2000)

Diese zweite Fortsetzung ist noch metalicher als die vorherige, da der Film größtenteils am Filmset von Stab 3 spielt und der Drehort ebenfalls nach Hollywood verlegt wurde. Ich erinnere mich, dass ich enttäuscht von dem Film war, als er um die Jahrtausendwende herauskam, und im Laufe der Jahre hat sich eigentlich nichts geändert. Man sollte sagen, dass der Film zu einem relativ ungünstigen Zeitpunkt erschien, wenn das das richtige Wort ist, angesichts des Columbine-Massakers. Das Filmstudio befahl Wes Craven und seinem Team, mehr Humor und weniger Gewalt einzubauen. Kaum gesagt als getan, was sicherlich gut ankam, aber in diesem Fall war mehr Humor und weniger Gewalt eine negative Sache. Es wird noch ermüdender, als sich herausstellt, dass der Mörder des Films Sidneys Halbbruder und der Drahtzieher hinter dem Plan der Mörder im Originalfilm ist. Nach diesem Film legte die Serie, wie oben erwähnt, eine elfjährige Pause ein, bevor die nächste Fortsetzung erschien, die rückblickend schwächer als diese hier ist.

Werbung:

3. Scream (2022)

Eine lange Pause bedeutet nicht immer einen schlechteren Film, wie oben beschrieben, aber die elf Jahre (wieder), die zwischen dem vierten und fünften Film vergingen (der, seltsamerweise, einfach Scream heißt, wie der Originalfilm), bedeuteten eine Art Neuanfang. Die Gewalt ist zurück, und vieles fühlt sich neu und frisch an. Auf eine positive Weise, möchte ich hinzufügen, für einen Traditionalisten wie mich. Wenn es um Horror- und Slasher-Filme geht, jedenfalls. Ich denke auch, dass Wes Craven auf seinem Regiestuhl im Himmel saß, nach unten schaute und zwei Daumen hoch zeigte. Neue Metakonzepte werden eingeführt, nämlich Requel, eine Kombination aus Remake und Fortsetzung, bei der eine Serie neu gestartet wird, jedoch mit alten Charakteren, die nicht mehr wie zuvor treibende Kräfte sind. Es fühlt sich frischer an als seit langem. Doch die Halluzinationen/Traumsequenzen mit Billy Loomis, einem der Mörder aus dem ersten Film, hätten weggelassen werden können.

2. Scream 2 (1997)

Eine vollwertige Fortsetzung, die fast genauso viel Geld einspielte wie das Original (womit Scream 2 zum zweiterfolgreichsten Film der Reihe wurde). Wes Craven nimmt uns mit auf eine Reise und liefert mehr vom Gleichen, ohne sich wesentlich zu wiederholen. Eine coole Szene ist, als Ghostface Gale und Dewey in den schalldichten Räumen verfolgt – eine brillante visuelle Metapher, die mit ihrem klaustrophobischen Gefühl an Hitchcock erinnert. Craven kannte sein Handwerk! Eine weitere Sache, die er tut, ist, uns zu schockieren, indem er den Horrorfilm-Kenner Randy tötet – und das sogar am helllichten Tag. Er diente als eine Art Sprachrohr oder als eine Art Erzähler, wenn man so will, für uns Horrorfilm-Nerds, die zuschauten. Kurz gesagt, es ist eine wirklich gute Fortsetzung, die im Voraus genau das liefert, was du dir gewünscht hast.

1. Scream (1996)

Keiner der oben genannten Filme kann natürlich mit dem Original mithalten, das meiner Meinung nach einer der absolut besten Filme der modernen (Horrorfilm-)Ära ist. Ich habe ihn zuletzt an Halloween gesehen und war erneut beeindruckt, was für ein perfekter Horrorfilm er wirklich ist. Im Film herrscht echte Spannung, stilvolle Morde (was in diesem Zusammenhang positiv ist) und ein Selbstbewusstsein, das wirklich unglaublich ist. Der Film wechselt wirklich zwischen einer Hommage an Slasher-Filmen und dem Spott des Genres. Wir sehen alle möglichen Anspielungen auf Horrorfilme, die Nerds wie mich absolut begeistert machen. Es ist auch faszinierend und erfrischend, einen menschlicheren Killer zu sehen als zum Beispiel Jason Voorhees und Freddy Krueger. Das zeigt sich bereits in der Eröffnungsszene, als Ghostface zweimal zu Boden geschlagen wird, zuerst durch einen Schlag ins Gesicht und dann durch einen Tritt direkt in die Kronjuwelen. Ich denke, ich belasse es dabei, denn es ist nicht undenkbar, dass in nicht allzu ferner Zukunft ein ausführlicherer Artikel über diesen Film erscheinen wird.

Stimmst du diesem Ranking zu, oder hättest du es anders gemacht?