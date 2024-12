Schock im spanischen Pokal: Verteidiger eines Viertligisten hält einen Elfmeter, der einen Champions-League-Klub aus dem Turnier wirft

HQ

Nationale Pokale sind manchmal die unterhaltsamsten Wettbewerbe im Fußball, denn alles kann passieren: Ohne die hohen Anforderungen des Erreichens in der ersten Liga und die Regelmäßigkeit und Exzellenz, die es erfordert, können sich Mannschaften mit radikal unterschiedlichen Niveaus und Budgets von Angesicht zu Angesicht treffen. Und, wie gesagt, alles kann in nur einem Spiel passieren.

Girona war in der vergangenen Saison die Überraschung in Spanien: Die Katalanen belegten den dritten Platz in LaLiga und waren die meiste Zeit der Konkurrenz an der Spitze, was eine echte Bedrohung für Real Madrid und Barcelona darstellte. Das ermöglichte es ihm, sich für Champions League zu qualifizieren - wo sie leider fast garantiert ausscheiden werden-.

Sie sind nach wie vor eine der stärksten Mannschaften in der ersten spanischen Liga, acht in diesem Jahr in LaLiga. Allerdings haben sie gestern den Platz in Copa del Rey gegen Logroñés verloren, eine erst vor fünfzehn Jahren gegründete Segunda RFEF -vierte Liga- Mannschaft, die in drei Jahren von der zweiten in die vierte Liga gefallen ist.

Pol Arnau, Lokalmatador

Wer gestern das Spiel gewinnt oder verliert, bedeutet die direkte Qualifikation oder das Ausscheiden aus dem Turnier. Und das Spiel endete 0:0 und nach der Nachspielzeit wurde alles im Elfmeterschießen entschieden.

Das Spiel (das zu Hause für die unterste Mannschaft in der Hauptstadt der Region La Rioja in Spanien ausgetragen wird, endete mit 4:3 im Elfmeterschießen für die lokale Mannschaft. Und das Überraschendste von allem war, dass es nicht der übliche Torwart war, der den entscheidenden Elfmeter für <social>Logroñés</social> hielt, sondern ein Rechtsverteidiger, der sich als Torwart anbot, da sie keine weiteren Wechsel hatten.

Obwohl er kein Torhüter war, wehrte der 19-jährige Pol Arnau einen Schuss ab und bescherte seinem Team den Sieg. Arnau ist eigentlich der Sohn von Francesc Arnau, Torwart des FC Barcelona von 1998 bis 2001, der 2021 verstarb. Nach dem Spiel sagte Pol Arnau, dass sein Vater ihm geholfen habe, diesen Elfmeter zu verhindern, und dass er in jedem Spiel an seinen Vater denke.