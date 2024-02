Schnelles Aufladen Ihrer Technik mit dem 4-Port-Schnellladegerät von Alogic

HQ

Wenn Sie unterwegs oder auf Reisen routinemäßig mehrere Geräte verwenden und Schwierigkeiten haben, sie alle mit der begrenzten Anzahl von Steckdosen und Anschlüssen in den meisten Hotelzimmern mit Strom zu versorgen, könnte das neueste Schnellladegerät von Alogic die perfekte Lösung für Ihre Probleme sein.

Dieses GaN-Ladegerät verfügt über vier verfügbare Anschlüsse, zwei USB-C und zwei USB-A. Das Ladegerät ist in der Lage, Ihre Geräte mit 100 W Leistung zu versorgen und kann sogar den gesamten Saft an ein Gerät liefern oder ihn gleichmäßig auf vier angeschlossene Geräte verteilen.

Wenn Sie Ihr iPhone, Ihre Air Pods, Ihre Apple Watch und Ihr MacBook mit Strom versorgen müssen, ist dies natürlich ein ideales Gerät, also schauen Sie sich unbedingt die neueste Folge von Quick Look unten an, um mehr über dieses Ladegerät zu erfahren.