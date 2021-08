Schlumpfblauer Xbox-Controller vorgestellt

Microsoft verkauft ab Ende August einen blauen Xbox-Controller, den ihr mit einer Xbox One, Xbox Series, mit Windows-PCs und (via Bluetooth) sogar mit mobilen Geräten verbinden könnt. Das Gerät kostet ca. 65 Euro und es wird in "ausgewählten Regionen" produziert, erklärt der Hersteller. Auch im deutschsprachigen Raum soll das Gadget erhältlich sein.

Die sogenannte "Aqua Shift Special Edition" kommt in einer blauen Perllackierung daher. Neben der besonderen Farbe sind die gemusterten Seitenbelege auffällig, die an den beiden Handläufen befestigt sind. Die Trigger (auch Schultertasten genannt - LT, RT), Bumper (LB, RB), die beiden Control-Sticks, sowie die Rückseite des Controllers sind teilweise mit einer rutschfesten Oberfläche versehen, damit auch schwitzige Hände genügend Grip haben. Die dedizierte Share-Taste zum Teilen von Gameplay/Screenshots während des Spielens ist ebenfalls dabei.

