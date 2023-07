Schließen Sie sich der positiven Seite mit dem Nothing Phone (2) an

HQ

Im Rahmen unserer fortlaufenden Videoserie Quick Look haben wir es nun geschafft, das neueste Smartphone von Nothing in die Hände zu bekommen. Dieses als Nothing Phone (2) bekannte Gerät ist ein leistungsstärkerer Nachfolger des Nothing Phone (1) und verfügt jetzt sogar über eine neu gestaltete Betriebssystemsuite, eine bessere Glyph-Integration, eine leistungsstärkere Kamera und ein detaillierteres Display.

Wenn Sie auf der Suche nach einem neuen Smartphone sind und daran denken, etwas anderes als das neueste Gadget von Apple, Samsung, Google oder anderen größeren Technologieherstellern auszuprobieren, können Sie natürlich eine Reihe von Fakten und Gedanken über das Nothing Phone (2) in der Quick Look unten oder in unserem Testbericht hier finden.