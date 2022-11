Schlemmen wie der Geist von Sparta mit God of War: Ragnarök Kochbuch

HQ

Einige der charmantesten Szenen im gefeierten God of War: Ragnarök ist, wenn die dysfunktionale Reihe von Göttern alle um einen Tisch in Broks und Sindris Haus für ein "Familienessen" sitzt. Das Hauptproblem mit diesen Szenen ist, dass es schwer zu sagen ist, was genau gegessen wird, aber jetzt gibt es eine Lösung dafür.

Ein offizielles God of War: Ragnarök-Kochbuch wurde veröffentlicht, das eine Menge Rezepte enthält, die von Kratos und Atreus' Reise durch die Neun Reiche inspiriert sind. Uns wird gesagt, dass es über 60 individuelle Rezepte gibt, darunter eine Pilzquiche, in Schinken eingewickelte Feigen, Wurstbrötchen und sogar Broks eigene Spezialität "Freakin' Gratitude".

Darüber hinaus bietet das Buch nie zuvor gezeigte Kunstwerke und zusätzliche Überlieferungen, wie sie von Týr erzählt wurden, alles in einem gebundenen Korpus, der insgesamt 192 Seiten umfasst.

Es wird für £ 22.99 / $ 39.99 verkauft, und Sie können es sowohl von Amazon als auch von Insight Editions abholen.