Schild/Schwert: Nostalgie aus 23 Jahren Pokémon im neuen TV-Clip

In drei Wochen erscheint die achte Pokémon-Generation mit den beiden Ablegern Pokémon Schild/Schwert, die auf der Nintendo Switch starten. Die beiden kommenden Spiele haben bereits mit weniger erfreulichen Meldungen auf sich aufmerksam gemacht, deshalb erinnert uns Game Freak in einem nostalgischen TV-Werbespot noch einmal an all die schönen Momente, die wir in den letzten 20 Jahren mit der Serie hatten. Die Pixel-Sprites gehören mittlerweile zwar der Vergangenheit an, doch sie haben sicherlich für immer einen ganz besonderen Platz im Herzen vieler Spieler. Pokémon Schild/Schwert erscheint am 15. November, freut ihr euch drauf?

