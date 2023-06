Schaut euch sechs neue Bilder von Avowed an

HQ

Avowed wurde bereits 2020 angekündigt, zwei Jahre nach der Übernahme von Obsidian Entertainment durch Microsoft. Es wurde schnell als eine Art Herausforderer von The Elder Scrolls angesehen, und angesichts des Talents des Studios für RPGs (Fallout: New Vegas, South Park: The Stick of Truth, Pillars of Eternity und The Outer Worlds, um nur einige zu nennen), freuten sich die Leute darauf, mehr zu sehen.

Seitdem haben wir nichts mehr gehört, aber während Xbox Games Showcase gestern war es endlich an der Zeit, uns mehr über das Spiel Avowed-takes-us-to-forge-our-destiny-in-2024-1275053/" title="Avowed takes us to forgey in 2024" target="_blank">in einem brandneuen Trailer zu erzählen, und uns wurde auch gesagt, dass morgen während Xbox Games Showcase Extended weitere Informationen folgen werden . Aber während wir auf diese zusätzliche Präsentation warten, haben wir auch die sechs ersten offiziellen Screenshots von Avowed, die Sie sich unten ansehen können.

Avowed erscheint nächstes Jahr für PC und Xbox und ist ab Tag 1 im Game Pass enthalten.