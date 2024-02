Schaut euch Peacemaker's Fatality in Mortal Kombat 1 an

HQ

Immer mehr Spiele erhalten heutzutage doppelte Veröffentlichungstermine, einen Early Access für Leute, die eine teurere Edition gekauft haben, und einen offiziellen. Bisher war dies jedoch keine gängige Praxis für DLCs, obwohl es einige Ausnahmen gibt.

Eines davon ist Mortal Kombat 1, das am 28. Februar Peacemaker als neuen Kämpfer und Janet Cage als Kameo anbietet. Aber nur, wenn ihr Early Access habt, ansonsten erscheint das Duo am 6. März. Jetzt haben wir den ersten Trailer, der einen Friedensstifter zeigt, der so ziemlich er selbst ist. Das bedeutet unzüchtigen Humor, kindisches Verhalten und alles für den Frieden zu tun, auch wenn es mit lächerlicher Gewalt verbunden ist.

Auch sein Adler Eagly gehört zum Arsenal, ebenso wie sein Helm. Und wir bekommen sogar einen richtigen Blick auf seine Fatality, was wirklich zum Charakter passt. Werfen Sie einen Blick nach unten.