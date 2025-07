Schaut euch den Zeitplan für den Eröffnungstag der League of Legends Action beim Esports World Cup an

HQ

Es war ein arbeitsreicher Sommer für viele der besten League of Legends -Teams auf der ganzen Welt, da die Mid-Season Invitational gerade nach mehreren Wochen Wettbewerb in Kanada zu Ende gegangen ist. Jetzt sind viele dieser Mannschaften nach Saudi-Arabien gereist, um an der Esports World Cup und dem Turnier teilzunehmen, bei dem Millionen von Dollar auf dem Spiel stehen. Dieses Event findet diese Woche statt und endet am Wochenende, aber die Gruppenphase beginnt heute, und ihr könnt die verschiedenen ersten Matchups und Gruppenarrangements unten sehen.

Es ist erwähnenswert, dass es in jeder Gruppe eine Doppelausscheidungsrunde gibt, was bedeutet, dass die Sieger in den ersten Begegnungen in ein Qualifikationsspiel einziehen, die Verlierer in eine Ausscheidungsrunde fallen, in der jedes Spiel ihr letztes sein könnte, und letztendlich so strukturiert sind, dass nur zwei der vier Teams über die Gruppe hinauskommen.

Gruppe A:



FlyQuest gegen Cloud9



G2 Esports gegen Furia



Gruppe B:



CTBC Flying Oyster vs. Hanwha Life



Movistar KOI gegen GAM Esports



Die besten der besten Teams warten auch bereits in der Playoff-Gruppe, was bedeutet, dass die vier Teams, die aus den Gruppen weiterkommen, entweder gegen Gen.G Esports, Bilibili Gaming, AG.AL oder T1 gesetzt sind.

Wer wird Ihrer Meinung nach beim Esports World Cup -Event die Nase vorn haben?