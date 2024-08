Schauen Sie sich vier Konzeptzeichnungen von Borderlands 4 an

HQ

In der Woche, nachdem Borderlands 4 auf der Gamescom angekündigt wurde, veranstaltete Gearbox sein eigenes Event auf der PAX West in Seattle. Dort diskutierten einige der Schlüsselfiguren (Chief Creative Officer Randy Varnell, Senior Project Producer Anthony Nicholson, Narrative Director Sam Winkler, Art Director Adam May und Creative Director Graeme Timmins) hinter Borderlands 4 über das Spiel und sprachen darüber, wie man es frisch machen kann.

Wer sich das anschauen möchte, findet die Diskussion via Twitch, die einen interessanten Einblick in die Designphilosophie gibt. Jetzt hat Gearbox auch Konzeptbilder aus dem Spiel über die offizielle Website des Spiels geteilt, die einen kleinen Einblick in das Design des Spiels geben. Auch wenn es sich nur um Konzeptbilder handelt, sieht es so aus, als ob es dieses Mal ein etwas düstereres Spiel sein könnte, aber wir gehen davon aus, dass der Humor trotzdem intakt ist.

Borderlands 4 wird 2025 veröffentlicht, aber wann wir tatsächlich etwas Gameplay davon sehen werden, bleibt abzuwarten.