Schauen Sie sich die grafischen Verbesserungen von Sonic X Shadow Generations an

Es ist sehr beliebt unter Tech-Streamern, Spiele nebeneinander zu vergleichen, und jetzt setzt Sega selbst auf dieses Konzept mit einem Trailer für ihre kommende Sonic X Shadow Generations. Das Spiel bietet sowohl ein neues Abenteuer mit Shadow als auch eine stark aktualisierte Version von Sonic Generations aus dem Jahr 2011.

Es erscheint am 25. Oktober für PC, PlayStation, Switch und Xbox, und ihr könnt unten sehen, wie viel besser das Spiel aussieht als bei seiner ersten Veröffentlichung in einem Video, das vor Gameplay nur so strotzt.