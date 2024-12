Schauen Sie sich das erste Poster für 28 Years Later an

HQ

Wir haben noch keinen Trailer für den kommenden dritten Film der 28 Days Later -Franchise gesehen oder gar viel Substanzielles über diesen Streifen erfahren, obwohl die Dreharbeiten bereits abgeschlossen sind und er sich immer mehr auf seine Ankunft im Juni 2025 vorbereitet.

Was jedoch der Fall zu sein scheint, ist, dass sich dies bald ändern wird, da jetzt Sony Pictures das erste Poster für den Film veröffentlicht hat, und wenn dieser Marketing-Schachzug etwas mit anderen Filmen zu tun hat, bedeutet das wahrscheinlich, dass ein Trailer fast da ist.

Eine vernünftige Vermutung ist, dass wir am Wochenende mehr über den Film erfahren werden, denn die CCXP findet in den nächsten Tagen in Brasilien statt, wo auch festgestellt wurde, dass Superman bis zu einem gewissen Grad präsent ist, was darauf hindeutet, dass wir sogar einen Blick auf diesen DC Universe Streifen werfen könnten, bevor nächste Woche losgeht.

Laut 28 Years Later hat der Film eine wirklich beeindruckende Besetzung, darunter einige wiederkehrende Namen, darunter Cillian Murphy, Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes und Jack O'Connell. Er wird von Danny Boyle inszeniert und soll derzeit am 20. Juni 2025 in die Kinos kommen. Schauen Sie sich das Poster unten an.