Schach wird Teil des Esports World Cup 2025

HQ

In den letzten Monaten und Wochen haben wir gesehen, dass immer mehr Spiele am Esports World Cup 2025 teilnehmen, bevor er im nächsten Sommer nach Riad zurückkehrt. Neben Dota 2 und Rainbow Six: Siege können wir jetzt auch Schach zu den eSports hinzufügen, die um einen Hauptpreis gespielt werden.

Eines der ältesten Spiele der Geschichte hat in der Neuzeit einen immensen Anstieg der Popularität erlebt, mit Chess.com fast 200 Millionen Mitgliedern. "Schach, ein Spiel, das seit 1.500 Jahren gespielt wird, zum Esports World Cup zu bringen, ist ein wirklich aufregender Moment", sagt Ralf Reichart, CEO der Esports World Cup Foundation. "Es ist das perfekte Beispiel dafür, wie sich Spiele entwickeln: Von den Brettern bis zu den Bildschirmen bleibt der Kernwettbewerb derselbe. Die reiche Geschichte, die globale Anziehungskraft und die florierende Wettkampfszene von Schach passen perfekt zu unserer Mission, die beliebtesten Spiele der Welt und ihre leidenschaftlichen Communitys unter einem kompetitiven Dach zu vereinen."

Der weltbekannte Schachspieler Magnus Carlsen wird als Botschafter für den Esports World Cup am Esports World Cup teilnehmen. "Ich bin begeistert, dass Schach beim Esports World Cup bei einigen der größten Spiele der Welt dabei ist", sagte er. "Diese Partnerschaft ist eine unglaubliche Gelegenheit, das Spiel zu fördern, indem sie Schach einem neuen Publikum näherbringt und die nächste Generation von Spielern inspiriert."

Wenn Sie die Chance haben möchten, am Esports World Cup im Schach teilzunehmen, um Ihre Chance zu haben, den Löwenanteil des Preispools von 1,5 Millionen US-Dollar zu gewinnen, können Sie an den Qualifikationsturnieren am Chess.com im März und Februar nächsten Jahres teilnehmen, wenn Sie glauben, dass Sie das Zeug zum Schach haben.