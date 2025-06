Scarlett Johansson über den Tower of Terror-Film: "Es ist eine harte Nuss zu knacken" Die Schauspielerin merkt an, dass es so gut wie keine Überlieferungen gibt, auf denen ein Film aufbauen könnte.

Disney ist dafür bekannt, einige seiner berühmten Themenpark-Attraktionen zu verfilmen, mit unterschiedlichem Erfolg. Während Haunted Mansion am Ende ein bisschen wellig war, ist Fluch der Karibik ein massiver Kassenerfolg und ein klares Beispiel dafür, dass Adaptionen von Attraktionen in Freizeitparks funktionieren können. Aus diesem Grund ist ein Film, der auf der Twilight Zone Tower of Terror basiert, eigentlich keine verrückte Idee, auch wenn es sich als ein bisschen mühsam erweist, ihn zu kreieren. Hauptdarstellerin Scarlett Johansson sprach darüber, wie die Arbeit an dem lange angekündigten Film voranschreitet, und erwähnte, dass es aufgrund des Mangels an Hintergrundgeschichte eine Herausforderung ist, eine klare und kohärente Idee zu entwickeln. Im Gespräch mit Entertainment Weekly erklärte Johansson: "Es ist eine harte Nuss zu knacken. Schwieriger als man denkt, denn die Attraktion selbst hat eine gewisse Hintergrundgeschichte, aber sie ist... Ich will nicht sagen, dass sie knapp ist, aber sie ist es, irgendwie!" Sie fährt fort: "Das ist Teil des Geheimnisses der Attraktion. Es hat Spaß gemacht, an diesem Projekt zu arbeiten, weil es ein Projekt mit blauem Himmel ist. Es hat sich auch als harte Nuss zu knacken erwiesen. Aber wir werden den Fall knacken. Es nimmt Gestalt an!" Es gibt kein Datum, wann der Tower of Terror -Film erscheinen könnte, falls er jemals erscheint, aber es gibt immer noch Hoffnung, dass der Film gedreht wird.