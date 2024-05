Saving Bikini Bottom: The Sandy Cheeks Movie erscheint im August auf Netflix

Letztes Jahr enthüllte Netflix, dass es sich mit Nickelodeon zusammentun würde, um einen animierten SpongeBob Schwammkopf-Film zu erstellen, der um Sandy Cheeks herum gerahmt ist. Der Film ist unter dem Namen Saving Bikini Bottom: The Sandy Cheeks Movie bekannt, und obwohl immer bestätigt wurde, dass er in diesem Jahr in die Kinos kommt, wissen wir jetzt genau, wann.

Netflix hat bestätigt, dass der Film am 2. August 2024 in die Kinos kommen wird, und in diesem Sinne haben wir eine neue Inhaltsangabe und ein neues Bild, das wir zeigen können.

"Als Bikini Bottom und all seine Bewohner plötzlich aus dem Meer gefischt werden, reisen Sandy Cheeks und SpongeBob Schwammkopf nach Texas, um die Stadt vor einer schurkischen Verschwörung zu retten."

In dem Film wird die übliche SpongeBob-Besetzung zu sehen sein, darunter Carolyn Lawrence als Sandy und Tom Kenny als SpongeBob, sowie Wanda Sykes, Clancy Brown, Bill Fagerbakke, Mr. Lawrence, Rodger Bumpass und einige andere bekannte Stars wie Johnny Knoxville, Craig Robinson und mehr.

In den nächsten Monaten wird es einen Trailer zum Film geben.