Savathûn fordert Hüter von Destiny 2 in neuem Trailer heraus

HQ

Am Nachmittag haben die Hüter von Destiny 2 von Bungie einen neuen Trailer erhalten, der auf das kommende DLC The Witch Queen aufmerksam macht. Das kostenpflichtige Content-Update (40 Euro) wird die Spieler am 22. Februar in die sumpfige Thronwelt der Hexenkönigin Savathûn führen, wo sie es mit besonderen Gegnern zu tun bekommen. Einige Vertreter der Schar haben sich die besonderen Licht- und Schattenfähigkeiten der Hüter über die Jahre angeeignet und deshalb stellen sie eine deutlich größere Gefahr dar, als es das normale Kanonenfutter tut. In Destiny 2: The Witch Queen werdet ihr euch übrigens eigene Waffen herstellen können und mit der Gleve wird eine Waffenart eingeführt, die Nah- und Fernkampf vereint.