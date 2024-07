Sausage Party: Foodtopia hat bereits Startschuss für eine zweite Staffel erhalten

Wenn du vergessen hast, dass die Sausage Party -Serie Anfang des Monats auf Prime Video gelandet ist, warst du wahrscheinlich nicht die einzige Person, da Amazon und Prime Video sehr wenig getan haben, um die Fans daran zu erinnern, dass die Serie kommen würde. Während dies einen Mangel an Vertrauen in das Projekt signalisiert haben mag, ist dies eindeutig nicht der Fall, da Prime Video nach seiner Ankunft vor ein paar Wochen bereits beschlossen hat, dass es mehr Sausage Party: Foodtopia auf der Welt geben muss.

Im Rahmen der San Diego Comic-Con hat eine zweite Staffel der Serie grünes Licht erhalten, was bedeutet, dass die animierten Lebensmittel in naher Zukunft wieder einen ausschweifenden und wilden Lebensstil annehmen werden, während sie weiterhin versuchen, in der Welt der Menschen zu überleben.

Es ist noch nicht gesagt, wann die zweite Staffel erscheinen wird, aber wenn man bedenkt, wie aktuell diese Nachricht ist, könnte sie nächstes Jahr oder bis 2026 erscheinen.