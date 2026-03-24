Saturday Night Live UK: Es gibt noch viel zu verbessern, aber es ist trotzdem eine willkommene Ergänzung für das Late-Night-Fernsehen

Auch wenn ich bei keiner Berichterstattung über Saturday Night Live s Versuch, mit SNL UK in die britische Comedy-Szene einzudringen, vorurteilskritisch gewesen wäre und auch nicht gewesen bin, war ich außerhalb der Nachrichtenberichterstattung sehr, sehr skeptisch gegenüber diesem Vorhaben. Tatsächlich würde ich sogar so weit gehen zu sagen, dass ich überhaupt nicht zuversichtlich war, dass es ein Erfolg wird.

Der Grund für diesen Glauben ist einfach, dass es eine ziemlich große Kluft zwischen britischem und amerikanischem Humor gibt, insbesondere Stand-up und Sketch-Comedy. Wir Briten haben nicht die gleiche Liebe für exzentrischere, lebhaftere und etwas kindliche Sketch-Comedy, von der Serien wie SNL auf dem amerikanischen Markt gedeihen. Ebenso – und wahrscheinlich auch wegen des Überlegenheitskomplexes der britischen Kultur – mögen wir Humor, der intellektueller und witziger ist, noch trockener, was wahrscheinlich ein Hauptgrund dafür ist, dass es einen erheblichen Unterschied zwischen der ersten und späteren Staffel der amerikanischen Version von The Office gibt.

Ich will nicht sagen, dass ein Humorstil besser ist als der andere, sondern nur, dass es eine klare Trennung zwischen dem gibt, was britische und amerikanische Fans mögen. Vor diesem Hintergrund habe ich SNL UK nie als Erfolg gesehen. Ich habe die US-Version von SNL schon oft gesehen, und obwohl es Momente gibt, die herausstechen, passt vieles nicht zu meinem Comedy-Stil. Und doch versucht hier Sky- und SNL-Schöpfer Lorne Michaels allen zu sagen, dass das funktionieren wird und dass wir einschalten sollten für eine unterhaltsame und urkomische 75-minütige Fernsehserie. Klar...

Aber hier ist noch etwas, das britische TV-Zuschauer wahrscheinlich vergessen: Das Late-Night-Fernsehen ist derzeit ehrlich gesagt katastrophal. Die Messlatte dafür, dass SNL UK auch nur ansatzweise erfolgreich sein könnte, ist so niedrig wie nie zuvor. Wir sprechen hier nicht von einer Szene, in der alte Gold-Pokémon wie Only Fools and Horses und Fawlty Towers in ihrer Blütezeit sind, noch von einer Zeit, in der moderne Hits wie The Thick of It, The IT Crowd oder Peep Show die Aufmerksamkeit der Zuschauer fordern. SNL UK konkurriert gegen müde und trostlose sogenannte 'Comedy'-Shows wie Mrs. Brown's Boys, welche Talk-, Spiel- oder Reality-Show auch immer Romesh Ranganathan oder Rob Beckett moderieren, oder Wiederholungen etablierter Ikonen. Wenn es jemals eine Zeit gab, in der SNL ins Vereinigte Königreich kommt, eine Zeit, in der wir dringend Late-Night-Comedy brauchen, dann ist es diese. Und weißt du was, trotz all meiner Zurückhaltung und Vorurteile bin ich froh, dass SNL UK angekommen ist.

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Ich werde Ihnen nicht sagen, dass die erste Serie ein großer Erfolg war, was sie auch nicht war, aber es gibt definitiv Potenzial, das weiter erforscht werden kann. Die zusammengestellte Besetzung hat Eigenschaften, auf die sie sich stützen kann; die Art und Weise, wie das britische Wendegebiet strukturiert ist (nicht an eine Zeitzone gebunden, die wie in den Vereinigten Staaten drei Stunden zurückliegt), sorgt dafür, dass es noch reifer und grober sein kann, und der Fokus auf einen britischen Stil und nicht als amerikanische Übersetzung des SNL-Formats wirkt alles zu seinen Gunsten. Wir konnten brutal ehrliche politische Seitenhiebe sehen, einige exzellente Parodien und Darbietungen sowie ein herausragendes Weekend Update, in dem Paddy Young und Ania Magliano aufblühten und Witze lieferten, die einen wirklich laut zum Lachen bringen. Es überrascht nicht, dass dieser eher stand-up-ähnliche Teil die Schlagzeile der Show war, denn vielleicht ist es der Bereich von SNL US, der am besten mit einem nicht-amerikanischen Publikum anspricht.

Ebenso war Tina Fey eine bemerkenswerte Wahl als erste Gastmoderatorin. Sicher, es wäre schön gewesen, einen großen britischen Star als metaphorisches Band zu haben, aber wie Fey in ihrem urkomischen und ehrlichen Monolog erwähnte: "Keiner von euch Mistkerlen würde das tun." Fey brachte Erfahrung und Klasse mit und meisterte die Aufgabe brillant, wobei sie weiterhin beweist, wie effektiv sie in der Komödie sein kann, Unabhängig von der Region. Ach ja, und nach diesem Monolog folgt ein nonce-basierter Sketch – das ist ein sicherer Weg, britische Comedy-Fans für sich zu gewinnen – also auch Respekt an denjenigen, der diese Entscheidung getroffen hat.

Aber auch hier war es nicht alles Sonnenschein und Regenbögen, und für jede ausgezeichnete Wahl und Skizze war es eine ebenso schlechte. Fast jeder andere Sketch hinterließ einen eher unzufriedenen Nachgeschmack, sei es der feige Keir Starmer, David Attenboroughs Last Supper, die schlampige kleine Hamnet-Ketten-Parodie, der Hit-Piece auf Paddington Bear und so weiter. Viele davon hatten großartige Elemente und lustige Witze, aber sie hielten zu lange, zogen sich in die Länge und wirkten einfach müde und etwas langweilig. Wenn überhaupt, könnte die Show davon profitieren, 15 Minuten kürzer zu sein und Sketche straffer und effektiver zusammenzusetzen.

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Vergessen wir auch nicht die musikalische Darbietung... Wenn Fey die erste Wahl für einen Eröffnungsmoderator war, war Wet Leg für den musikalischen Gast keineswegs der Fall und bot eine Darbietung, der an Punch und einer einprägsamen Natur fehlte, die diese erste Show wirklich besitzen musste. Die Performance ließ mich nur denken: "Mann, sie kriecht wirklich gerne auf dem Boden herum... "

Die charakteristischen Cameos fanden zumindest Fans und vernetzten sich, indem sie neue und aufstrebende Talente wie Nicola Coughlan und Rege-Jean Page einbrachten und diese mit globalen Superstars wie Michael Cera und britischen Ikonen wie Graham Norton zusammenbrachten.

Es gibt also zweifellos viel zu verbessern, aber ich bin tatsächlich gespannt auf mehr, denn ich würde lieber SNL UK sehen als fast jede andere müde und trostlose Sendung, die derzeit das "Late-Night"-Fenster am Samstagabend füllt. Zugegeben, solange SNL UK weiterhin ein eigenes Ding ist und wenn überhaupt, noch mehr darauf einsteigt. Wenn SNL UK auch nur einen Bruchteil dessen sein kann, was Mitchell und Webb, Armstrong und Miller, Fry und Laurie – die Liste geht weiter – sein können, dann wird es ein willkommener Bestandteil der Late-Night-Unterhaltung auf britischem Boden sein.