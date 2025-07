Sandra & Nicole treffen sich in Practical Magic 2

HQ

Nicole Kidman und Sandra Bullock nehmen ihre Rollen als magische Owens-Schwestern in Practical Magic 2 offiziell wieder auf – und die Dreharbeiten sind bereits im Gange. Kidman feierte den Anlass, indem sie einen Schnappschuss vom Set auf Instagram teilte, auf dem sie und Bullock sich neben einem Grabstein umarmen und damit die gemütliche Gothic-Ästhetik neu entfachen, die die Fans lieben.

Hinter den Kulissen kehrt Akiva Goldsman als Co-Autor an der Seite von Georgia Pritchett von Succession zurück, während Susanne Bier (Bird Box, The Perfect Couple) die Regie übernimmt. Laut dem Kreativteam versuchen sie nicht, das Rad neu zu erfinden – stattdessen geht es darum, den emotionalen Kern des Originals wieder einzufangen: Schwesternschaft, Liebe und alltägliche Magie.

Bekannte Gesichter wie Dianne Wiest und Stockard Channing kehren als herrlich exzentrische Tanten zurück, begleitet von einer frischen neuen Besetzung, darunter Joey King (als Sallys Tochter), Lee Pace, Maisie Williams, Xolo Maridueña und Solly McLeod. Bemerkenswert ist die Abwesenheit von Evan Rachel Wood, die verriet, dass sie angeboten hat, zurückzukehren, aber letztendlich neu besetzt wurde.

Die Geschichte basiert auf Alice Hoffmans Fortsetzungsroman The Book of Magic, wobei sowohl Goldsman als auch Pritchett sich von Hoffmans reichhaltiger, mystischer Welt inspirieren ließen. Mit der Premiere am 18. September nächsten Jahres wächst der Hexenzirkel – und die Erwartungen sind hoch.

Freust du dich schon auf die Rückkehr der Owens-Hexen?