Samurai Shodown schnetzelt sich im Dezember auf Switch - vorerst nur in Japan

Im Sommer feierte die Kampfspiel-Community auf PS4 und Xbox One die Rückkehr von Samurai Shodown, im Laufe der verbleibenden Jahreshälfte wird der Titel noch auf PC und Nintendo Switch erscheinen. Der Gaming-Blog Ryokutya2089 hat derweil herausgefunden, dass das Spiel in Japan am 12. Dezember auf Nintendos neuester Konsole erhältlich sein wird. Das ist ein erstes Indiz dafür, dass europäische Spieler ebenfalls im Dezember mit der hybriden Spielversion loslegen dürfen, obwohl das offiziell noch nicht bestätigt wurde.

In der aktuellen Ausgabe der Weekly Famitsu wurden derweil technische Details zur Switch-Fassung genannt. Das Kampfspiel soll auf dem System bei 60 fps laufen und man kann wohl an einer Konsole zu zweit spielen, mit je einem Joy-Con. Wer das Spiel auf dem PC erwartet, muss sich noch gedulden, denn darüber haben wir bislang kein Sterbenswörtchen gehört. Ein paar Monate haben wir ja aber auch noch in 2020.

You watching Werben

You watching Werben

Quelle: Gematsu.