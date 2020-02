Samurai Jack kehrt als Action-Plattformer zurück

Die US-Zeichentrickserie Samurai Jack kehrt in diesem Jahr als Action-Plattformer auf die aktuellen Systeme zurück. Soleil Ltd. arbeitet mit dem Publisher Adult Swim Games zusammen, um dieses Vorhaben für PC, Playstation 4, Nintendo Switch und Xbox One zu veröffentlichen. Ein erster Trailer zeigt den bekannten Stil der Cartoon-Action und seichte Action-Szenen. Der Titel wird im Sommer erscheinen und klassische Momente aus der Serie nacherzählen. Bestätigt wurden außerdem gängige RPG-Elemente und Dialoge, die im Original von den ursprünglichen Synchronsprechern vertont werden.

