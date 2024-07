Samurai Jack enthüllt für MultiVersus, kommt morgen an

HQ

Samurai Jack ist auf dem Weg nach MultiVersus! Die Zeichentrickfigur aus seiner eigenen Serie schließt sich dem Plattform-Kämpfer von Player First Games an und bringt einen einzigartigen Kampfstil in das Bruiser-Team.

Wie du im Gameplay-Trailer unten sehen kannst, schlägt Jack wie andere Schläger hart zu und kann auch Schläge einstecken. Mit seinem Schwert kann er bei den meisten seiner Angriffe verheerenden Schaden anrichten und Feinde dank eines Projektilhiebs sogar in der Luft niederschlagen.

Samurai Jack wird am 23. Juli, also morgen, in die Liste des Spiels aufgenommen, und Beetlejuice wird im Rahmen von Saison 2 ebenfalls seinen Weg ins Spiel finden.