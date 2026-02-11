Samsung Unpacked 2026 steht vor der Tür

HQ

Am 25. Februar wird Samsung Unpacked 2026 stattfinden, wo wir uns fast zu 100 % sicher sind, die 2026er Modelle der Galaxy S-Serie zu sehen – vor allem, weil Samsung dies bereits offiziell zugegeben hat.

Wir erwarten mindestens die Varianten S26, Plus und Ultra. Da die Edge-Version deutlich weniger beliebt ist als erwartet – was schade ist, denn eine verbesserte Akkulaufzeit hätte sie wirklich zu einer großartigen Wahl machen können –, erwarten wir keine 2026er Version davon.

Wir erwarten jedoch, dass weitere Produkte vorgestellt werden. Einige neue Ohrhörer könnten das Richtige sein, oder vielleicht werden wir von etwas ganz anderem überrascht.

Man kann es live auf derS-amsung-Website sehen, wo bereits eine Countdown-Uhr tickt.