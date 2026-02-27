Samsung Galaxy S26 und Buds 4 wurden während Unpacked 2026 angekündigt

HQ

Wenn du nach San Francisco fährst... Sie können Samsung Galaxy Unpacked besuchen. Die Veranstaltung ist abgeschlossen und lässt sich wirklich in zwei Buchstaben zusammenfassen: KI. Diese beiden Buchstaben sind eine große Trennlinie unter den Menschen. Tatsache ist, dass Samsung keine Mobiltelefone mehr herstellt; sie stellen KI-Handys her.

Es gab viele Leaks, aber jetzt haben wir offiziell die neue Galaxy S26-Serie gesehen.

"Wir sind der Überzeugung, dass KI etwas sein sollte, auf das sich Menschen im Alltag verlassen können und so gestaltet ist, dass es für alle zuverlässig funktioniert, ohne technische Expertise zu benötigen. Mit der Galaxy S26-Serie haben wir uns darauf konzentriert, KI so flüssig und natürlich wie möglich zu gestalten, wobei die Technologie diskret im Hintergrund arbeitet, damit die Menschen ihre Energie auf das konzentrieren können, was wirklich zählt." sagte TM Roh, Chief Executive Officer, Präsident und Leiter der Device eXperience (DX) Division von Samsung Electronics, zu uns, die sich im wunderschönen Palace of Fine Arts Gebäude in San Francisco versammelt hatten. Es fühlte sich etwas paradox an, an einem Ort zu sein, der wie eine römische Ruine aussah, während man lauschte, was die Zukunft bringt.

Das große Problem war, dass das meiste, was gezeigt wurde, nicht überraschte, da viel zu viel bereits vor langem online geleakt worden war. Persönlich finde ich das enttäuschend, da sich diese Wow-Momente immer besonders anfühlen. Das Samsung Galaxy S26 bietet einige ausgezeichnete Funktionen, von denen wir eine noch nie zuvor bei einem Mobiltelefon gesehen haben und von denen ich glaube, dass sie in Zukunft Standard werden wird. Wovon ich hier spreche, heißt Privacy Display. Vielleicht haben Sie das schon einmal erlebt, zum Beispiel in einer Bank, wo der Bildschirm von den Seiten nicht sichtbar ist und nur die Person direkt vor dem Computer sehen kann, was auf dem Bildschirm zu sehen ist. Dies beinhaltet meist einen Aufkleber-Displayschutz, während er beim Samsung Galaxy S26 Ultra im Bildschirm integriert ist. Es wird möglich sein, den gesamten Bildschirm jederzeit auszublenden, Benachrichtigungen auszublenden, dich beim Eingeben von Passwörtern zu schützen und den Bildschirm auszublenden, wenn du Apps öffnest, für die du die Funktion aktiviert hast. Wenn du mich fragen würdest, welches Einzelfeature das S26 Ultra aus der Masse abhebt, dann wäre es dieses hier. Eine wirklich nützliche Funktion im echten Leben.

Das Galaxy S26 und Buds4 wurden diesmal präsentiert.

Kurz gesagt, sie funktioniert, indem sie die Lichtmenge bestimmter Pixel und in welche Richtung blockiert, indem sie physische Ringe verwendet. Im Grunde wie ein Rahmen. Pixel sind in der Regel so konstruiert, dass sie Licht aus möglichst großem Winkel abgeben, um eine bessere Sicht zu gewährleisten. Privacy Display verwendet eine Technologie, die Samsung Black Matrix nennt, wodurch das Licht geradeaus leuchtet, als hätte man eine Toilettenrolle vor eine Taschenlampe gelegt. Laut einer früheren Pressemitteilung arbeitet das Unternehmen seit fünf Jahren daran, und nachdem ich das Telefon selbst in der Hand gehalten habe, kann ich nur sagen, dass sie Erfolg haben.

Dann gab es noch die KI. Es war sehr schwierig, diesen beiden Briefen während unserer Zeit in San Francisco zu entgehen. Bei einer Vorschauveranstaltung bei City View im Metreon konnte ich nicht einmal einen Kaffee trinken, ohne Galaxy AI auf Muffins zu sehen. Während wir auf den Beginn des großen Unpacked-Events warteten, war es nicht das Galaxy S26, das über den Bildschirm rollte, sondern Galaxy AI. Und die Idee ist, dass Galaxy AI die Schritte zwischen Absicht und Handlung reduzieren wird.

Großer Bruder und kleiner Bruder.

Das kann alles sein, was aus der Funktion "Jetzt Nudge" stammt, die automatisch relevante Informationen für dich findet. Wenn ein Freund dich um ein Foto von einer bestimmten Reise bittet, musst du nicht ins Album gehen und hunderte Fotos durchscrollen, wenn du nicht möchtest. Nudge schlägt stattdessen relevante Fotos aus dem Album vor, basierend auf dem, was dein Freund verlangt hat. Oder wenn du eine Nachricht von jemandem erhältst, der sich zum Mittagessen treffen möchte, überprüft das Galaxy S26 automatisch deinen Kalender, um zu sehen, ob du an diesem Tag und zu dieser Zeit frei bist. Außerdem gibt es die verbesserte Funktion "Circle to Search" mit Google, bei der man etwas in seinem Foto einkreisen kann und die Identifikation nun auf mehreren Objekten gleichzeitig funktioniert.

Für alle, die befürchten, dass KI unser Leben übernehmen wird, kann ich nur sagen, dass unsere Mobiltelefone bereits übernommen wurden, im Galaxy S26 von Bixby, Gemini und Perplexity. Ich werde in meiner Rezension des Samsung Galaxy S26 Ultra tatsächlich durchgehen, wie gut sie tatsächlich funktionieren – und nicht nur auf dem Papier, sobald ich etwas mehr Zeit damit hatte.

Wie Sie wahrscheinlich schon bemerkt haben, habe ich noch nichts über die anderen beiden Varianten des Galaxy S26 geschrieben. Allerdings bin ich damit nicht allein. Die Telefone, die die meisten Leute kaufen werden, das S26 und S26 Plus, wurden von Samsung selbst kaum erwähnt, der Fokus lag mehr auf dem Ultra-Modell. Meine Erfahrung mit dem S26 und S26 Plus reicht daher nicht viel weiter als das, was ich am Abend vor Galaxy Unpacking spüren und zusammendrücken konnte. Das Basismodell Galaxy S26 hat einen größeren Bildschirm (6,3 Zoll FHD+) als das Galaxy S25 und ist daher ebenfalls größer und breiter, nämlich 149,6 x 71,7 x 7,2 mm im Vergleich zu 146,9 x 70,5 x 7,2 mm. Was das S26 Plus betrifft, so ist es in Bezug auf Größe und viele weitere Merkmale fast identisch mit dem S25 Plus. Es hat das gleiche Kamerasystem, dieselben RAM- und Speichergrößen sowie die gleiche Akkukapazität von 4900 mAh, obwohl kabelloses Laden mit 20W statt 15W schneller ist. Die Frage ist, ob diese beiden Modelle sich nicht ein wenig zu ähnlich sind. Sowohl das S26 als auch das S26 Plus haben den Snapdragon 8 Elite Gen 5 für den Galaxy-Prozessor, Exynos 2600.

Galaxy Buds4 und Buds4 Pro.

Wie sieht es mit dem Preis aus? Das Galaxy S26 Ultra startet mit einem empfohlenen Preis von £1.279, das Galaxy S26+ £1.099 und das Galaxy S26 £879. Sie können bereits vor dem Start am 11. März bestellt werden. Wie gesagt, ich werde das S26 Ultra in nicht allzu ferner Zukunft testen und Ihnen meine Gedanken zum Telefon geben.

Allerdings werde ich dasselbe für das zweite der beiden von Samsung angekündigten Produkte nicht tun können, nämlich die Galaxy Buds4 Kopfhörer, die ebenfalls im Pro-Modell erhältlich sind. Der Unterschied ist, dass die Galaxy Buds4 Pro In-Ear-Ohrhörer sind, während die Galaxy Buds4 ein offenes Design haben. Für jemanden wie mich, der es schwer findet, In-Ear-Kopfhörer zu finden, die gut sitzen und nicht versuchen, alle zwei Minuten rauszufallen, war es schön zu hören, dass sie berücksichtigt hatten, dass Menschen tatsächlich unterschiedliche Ohrformen haben. Eine Größe passt nicht für alle. Anscheinend haben sie Hunderte Millionen globaler Ohrmessungen und über 10.000 Simulationen verwendet. Ich muss sagen, dass sie tatsächlich wie angegosen passten, fest in meinen Ohren saßen, während der zugegeben sehr kurzen Zeit, die ich mit dem Pro-Modell hatte. Und verborgen unter der Oberfläche befindet sich ein Lautsprecherbereich, der fast 20 Prozent größer ist als bei der vorherigen Generation, da sie die Vibrationsfläche maximiert und die Kante des Lautsprechers minimiert haben. Dies soll 24-Bit/96kHz-Audio unterstützen. Es fällt mir schwer, nach nur wenigen Minuten eine bessere Meinung zur Qualität zu geben, aber sie spielen Musik ab und die aktive Geräuschunterdrückung (ANC), die ebenfalls als verbessert gilt, funktioniert.

"Unsere Designphilosophie mit der Galaxy Buds4-Serie ist es, Komfort zu bieten, ohne dabei die Klangleistung zu beeinträchtigen, da diese das ist, was die Nutzer am meisten schätzen. Wir haben unseren leistungsstärksten HiFi-Sound mit unserer sichersten und ergonomischsten Passform kombiniert, um einander zu verbessern und das beste Hörerlebnis zu bieten, das wir je geschaffen haben", sagte Ikhyun Cho, Corporate VP für Mobile Enhancement R&D Team, Mobile eXperience (MX) Business bei Samsung Electronics.

Es dreht sich alles um KI.

Wie Sie vielleicht bemerkt haben, gibt es derzeit keine Over-Ear-Kopfhörer, und dazu wurde Han-gil Moon, VP of Technology bei Samsung Electronics, in einem Interview gefragt. Es sieht nicht so aus, als ob in naher Zukunft welche in der Pipeline sind, aber die Antwort war, dass das Unternehmen stets nach Möglichkeiten sucht, um die Kundenbedürfnisse zu erfüllen.

Also freue ich mich auf meine Heimreise von San Francisco, weg von den Golden Gate Brücken, brüllenden Seelöwen und sehr steilen Hügeln, mit einem Samsung Galaxy S26 Ultra in der Tasche, darauf zu gehen, all die Dinge auszuprobieren, über die sie gesprochen haben. Super-Fast Charging 3.0, das in 30 Minuten bis zu 75 Prozent lädt. Verbessertes Nightography-Video. KI-ISP, der jetzt auch die Selfie-Kamera beinhaltet, obwohl ich sehr selten Selfies mache. Die Photo Assist-Suite, in der ich ein Bild bearbeiten kann, indem ich eine Aufforderung eintippe, zum Beispiel den gesamten Nebel um die Golden Gate Bridge entfernt und stattdessen einige sehr glückliche Golden State Warriors-Basketballspieler hinzufügen, die riesige Bälle ins Wasser darunter dunken. KI-basierte Tools wie Document Scanner, der selbst zerknitterte Papiere in ordentliche PDF-Dateien verwandeln kann. Und nicht zuletzt das bereits erwähnte Privacy Display, das die Menschen um mich herum tatsächlich mehr betrifft als mich selbst. Wird alles wie beworben funktionieren? Das bleibt abzuwarten, aber zumindest habe ich schon angefangen, daran herumzubasteln.