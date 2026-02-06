Samara Weaving und Kathryn Newton kämpfen im neuen Ready or Not 2: Here I Come Trailer um ihr Leben

HQ

Wie aktuell, dass ein Film über böse, reiche Kultisten, die in schattenhaften Kabalen Leben und Tod spielen, um diese Jahreszeit erscheint. Je weniger darüber gesagt wird, desto besser, denn es fühlt sich an, als sollten wir uns stattdessen auf die Nervenkitzelfahrt konzentrieren, die uns diesen März erwartet, wenn Ready or Not 2: Here I Come erscheint.

Im neuen Trailer zum Film, der deutlich kürzer ist als der letzte Teaser, den wir bekommen haben, wachen Samara Weavings Grace und ihre Schwester Faith (Kathryn Newton) auf einem Golfplatz auf, wo sie von einer Gruppe der reichsten Familien der Welt entführt wurden. Dort wird ihnen gesagt, dass sie in einem Spiel antreten müssen, in dem erneut Graces Leben auf dem Spiel steht. Sollte sie verlieren, stirbt sie, und wenn sie gewinnt, verlieren alle Familien ihr Vermögen und werden vielleicht wie im letzten Film explodieren.

So oder so steht viel Mord auf der Speisekarte. Im neuen Trailer sehen wir einige Szenen, die tagsüber gedreht wurden, was vielleicht darauf hindeutet, dass diese Fortsetzung weniger eine angespannte Atmosphäre bietet und sich stattdessen mehr auf die Actionelemente des ersten Films konzentrieren wird. Wir werden es selbst am 20. März herausfinden, wenn Ready or Not 2: Here I Come erscheint.