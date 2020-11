Sam & Max Save the World Remastered erscheint am 2. Dezember

Sam & Max sind zurück mit ihrer zweiten Spielankündigung für dieses Jahr. Zuerst erfuhren wir auf der Gamescom, dass das Duo in Form eines neuen VR-Spiels wieder vereint werden würde und nun erfahren wir, dass ein Sam & Max Save the World Remaster im Dezember erscheinen wird. Das Spiel wird am 2. Dezember auf der Nintendo Switch und dem PC erscheinen, ab sofort könnt ihr es euch vorbestellen.

Das Spiel wurde erstmals 2006 und 2007 als Sam & Max Season One, von Telltale Games mit sechs Episoden veröffentlicht. Das war einer der ersten Titel des Studios, noch lange vor ihrem Durchbruch mit Spielen wie The Walking Dead, Tales from the Borderlands und The Wolf Among Us.

Die Neuauflage hält verbesserte Grafiken, Controller-Unterstützung und erneute Audio für uns bereit, um das Spiel an den modernen Standards anzupassen. Falls ihr Sam & Max Season One bereits auf Steam oder GOG besitzt, könnt ihr euch bei einem Kauf vor dem 31. Dezember einen Rabatt von 50 Prozent sichern.

Seid ihr mit den tierischen Detektiven vertraut und holt euch die neue Version?