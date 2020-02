Saints Row 4 rockt Switch im März mit Aliens

THQ Nordic und Deep Silver haben nun auch Saints Row IV offiziell für Nintendo Switch angekündigt. In weniger als zwei Monaten steht der Port laut offiziellen Angaben bereit. Übrigens orientiert sich diese Anpassung an den Versionen für die aktuellen Konsolen, nicht an denen für Xbox 360 und PS3. Wir haben es also mit der wiedergewählten Version der verrückten Open-World-Sandbox zu tun, über die wir vor fünf Jahren bereits in dieser Analyse ausführlich gesprochen haben.

Der Unterschied zu damals sind die beiliegenden Inhalte. Die Handelsausgabe von Saints Row IV: Re-elected zum Preis von 40 Euro enthält auf dem Hybriden 25 Zusatzinhalte. Unter diesen Downloads befinden sich einige Packs mit Sammlerstücken, sowie die beiden Story-Erweiterungen Enter The Dominatrix und How The Saints Save Christmas. Am 27. März ist die Premiere des vierten Saints-Abenteuers auf der Switch.