Saber Interactive gönnt Crysis Remastered verschwenderischen 8K-Trailer

Crytek wird diese Woche Crysis Remastered auf PC, PS4 und Xbox One veröffentlichen, deshalb haben wir in letzter Zeit vermehrt Videomaterial gesehen, das die grafischen Unterschiede und Überarbeitungen im Vergleich zur Ausgangsversion von 2007 in den Vordergrund stellt. Gestern Abend gab es einen neuen Trailer, der 8K-Auflösung demonstriert. Leider ist unser Player nicht in der Lage, Videos in dieser Kapazität zu produzieren, aber unabhängig davon haben die wenigsten Menschen bereits Bildschirme im Haus, die solche Auflösungen wiedergeben können.

Glücklicherweise ist 8K nicht die einzige Grafikverbesserung in Crysis Remastered, wie wir dem neuen Trailer entnehmen. Hochauflösende Texturen, Raytracing, detailliertere Explosionen, definierte 3D-Modelle, Tiefenschärfe und viele neue Partikeleffekte sind einige der visuellen Neuheiten, die in dieser Ausgabe vorgestellt werden. Crysis Remastered wird am 18. September für die aktuellen Plattformen veröffentlicht, auf der Nintendo Switch steht das Game ebenfalls seit einiger Zeit bereit - nur ohne all diese grafischen Spielereien.

