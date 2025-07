S-Game zeigt 22 Minuten von Phantom Blade: Zero Gameplay und verspricht Bekanntgabe des Veröffentlichungsdatums in diesem Jahr

HQ

Für ein Spiel, von dem wir immer noch nicht wissen, wann es tatsächlich erscheinen wird, hat Entwickler S-Game im Laufe der Jahre eine Menge Phantom Blade: Zero gezeigt. Dazu gehört auch, dass das Studio diesen Sommer im Rahmen des S-Party -Events ein satte 22-minütiges Gameplay-Video veröffentlicht hat, das einen detaillierten Vorgeschmack auf das Angebot gibt, wenn es schließlich veröffentlicht wird.

Das Gameplay zeigt die Erkundung der Karte, die im Spiel verfügbar sein wird, sowie die Geschichte, die sie bieten wird, das actiongeladene Kung-Fu-Kampfsystem und einen hektischen Kampf mit zwei Bossen, der viele vor Angst erzittern lassen wird, ihn besiegen zu müssen. S-Game hat sich jedoch nicht nur dieser Herausforderung gestellt, sondern auch jede dieser Heldentaten auf dem Schwierigkeitsgrad Extreme abgeschlossen, der anwesend sein wird.

Aber das war noch nicht alles, was diese Gameplay-Präsentation hervorheben sollte. Am Ende wurde bestätigt, dass wir mehr über das feste Veröffentlichungsdatum des Spiels in diesem Jahr erfahren werden, ohne dass ein genaues Datum vorerst genannt wurde. Eine vernünftige Vermutung ist, dass wir dann vielleicht bald mehr lernen werden, vielleicht bei Gamescom Opening Night Live oder bei Tokyo Game Show danach, oder sogar als letzte Gelegenheit bei The Game Awards im Dezember. So oder so, da wir das feste Veröffentlichungsdatum noch nicht kennen, scheint ein Start im Jahr 2025 unwahrscheinlich, wenn auch keineswegs unmöglich.

Schaut euch den 22-minütigen Gameplay-Blowout unten an.