Ryan Reynolds ist der Meinung, dass Marvel Blade und Wesley Snipes einen Abschied im Logan-Stil geben sollte

Es ist nun mehr als 25 Jahre her, dass Wesley Snipes als ledergekleideter Vampirjäger Blade in die Kinos auf der ganzen Welt kam, und ohne den Erfolg dieses Films gäbe es das Superhelden-Genre vielleicht nicht einmal in der Form, wie es heute existiert.

Kurz gesagt, die Welt und nicht zuletzt die Filmfirmen haben Wesley Snipes viel zu verdanken, in der Rolle, die in vielerlei Hinsicht seine Karriere geprägt hat. Eine Tatsache, die gefeiert und mit einem würdigen Ende versehen werden sollte, zumindest wenn man Ryan Reynolds fragt.

Der Deadpool-Darsteller hat seine Unterstützung für Snipes sehr deutlich gemacht und in den sozialen Medien Folgendes gesagt:

"Es gibt kein Marvel-Universum oder MCU von Fox, ohne dass Blade zuerst einen Markt geschaffen hat. Er ist Marvel Daddy. Bitte retweeten Sie für einen Logan-ähnlichen Abschied."

Stimmen Sie dem zu, was Mr. Reynolds sagt, sollten Snipes und Blade ein konkreterer und würdevollerer Abschied im Stil von Logan gewährt werden?