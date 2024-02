Ryan Gosling wird I'm Just Ken bei der Oscar-Verleihung performen

HQ

Nach monatelangen Spekulationen, in denen unsere Hoffnungen geweckt und dann gegen die Felsen geprallt sind, sieht es endlich so aus, als ob Ryan Gosling I'm Just Ken nächsten Monat bei den 96. Academy Awards performen wird.

Die Quellen von Variety haben uns die Informationen dazu gegeben, und nicht die offizielle Nachricht von der Academy selbst, aber es könnte sein, dass die Oscars die Aufführung bis zum letzten Moment unter Verschluss halten wollen.

I'm Just Ken ist dieses Jahr bei den Academy Awards für den besten Originalsong nominiert, zusammen mit seinem Landsmann WhatBarbie Was I Made For? Es ist zu einem der beliebtesten Songs aus einem Film in der jüngeren Vergangenheit geworden, und ihn nicht live bei der größten Preisverleihung von allen zu sehen, würde viele enttäuschen. Es scheint, dass alles von Gosling abhängt.