Ein altes Wohnmobil, ein fröhliches Gemüt und die Hoffnung auf eine angenehme Reise ist alles, was ich brauche, dachte ich. Aber ganz so hat es am Ende nicht geklappt. Ich hatte Chaos erwartet - absolut - aber nicht ganz in dem Ausmaß, wie es dieser Campingausflug mit sich brachte. In der Praxis ist die Idee sowohl einfach als auch genial: Sie werden versuchen, allein oder (vorzugsweise) mit Freunden, in einem heruntergekommenen Wohnmobil durch ein Stück digitale Wildnis nach Hause zu kommen. Die Straßen sind steil, schlammig, kaputt. Das Fahrzeug verfügt über eine vordere und eine hintere Winde, die an Bäumen, Felsen, Stangen befestigt werden können - alles, was Sie daran hindern könnte, die nächste Schlucht hinunterzurollen. Es geht darum, zusammenzuarbeiten, zu ziehen, zu lenken, zu schieben und manchmal einfach zu hoffen, dass die Schwerkraft einen besseren Tag hat als du. Auf dem Weg dorthin kann man Wildtieren, vergessenen Raststätten und dem Gefühl begegnen, dass die Physik-Engine ein wenig zu viel illegale Substanz erschnuppert hat. Es ist ein Spiel, bei dem es auf dem Papier um Zusammenarbeit geht, aber in der Praxis geht es darum, seinen Mitspielern zu verzeihen, dass sie gerade einen Lauf ruiniert haben.

Das ist es, was die Leute ein Friendslop-Spiel nennen - ein Genre, das zu einer eigenen kleinen Internet-Religion geworden ist. Spiele, die nicht im klassischen Sinne großartig sind, aber brillant werden, wenn man sie mit den richtigen Leuten spielt. Sie sind für Schreie, Lachen und Zusammenbrüche gemacht, die sich in Erinnerungen verwandeln. Und RV There Yet? ist die Definition davon. Ein digitaler Autounfall in Zeitlupe, bei dem man nicht wegschauen kann. Jemand lenkt, jemand windet, jemand zündet etwas an, das er nicht hätte anfassen sollen, und plötzlich liegt das ganze Auto auf der Seite. Alle lachen. Niemand weiß, was passiert ist.

"Jetzt geradeaus, Berit, dann das Gaspedal gerade so weit durchtreten und nach dem Schalten in den zweiten Gang die Kupplung lösen."

Und die Leute lieben es. Es hat sich bereits unglaublich gut auf Steam verkauft, ist an viel größeren Produktionen vorbeigeklettert und ein großer Erfolg geworden. Aber vielleicht nicht, weil die Leute es tatsächlich spielen - sondern weil es ein Spiel ist, das die Leute gerne sehen. Es funktioniert perfekt im aktuellen Twitch- und YouTube-Ökosystem, in dem es bei Inhalten nicht um Kontrolle, sondern um Katastrophen geht. Chaos verkauft. Und RV There Yet ist eine unerschöpfliche Quelle des Chaos. Es ist clip-freundlich, schrei-freundlich, Meme-freundlich - ein Spiel, das eher auf Momente als auf Erlebnisse ausgelegt ist.

Dass die Entwickler, Nuggets Entertainment, auch Schweden aus Skövde sind, macht alles noch interessanter. Es hat etwas zutiefst Sympathisches an sich, wie kleine schwedische Studios es immer wieder schaffen, durch schiere, unerbittliche Skurrilität globale Phänomene zu schaffen. Wir haben eine Tradition von charmanten Misserfolgen, die zum Kult werden - von Goat Simulator bis Totally Accurate Battle Simulator - und RV There Yet? fühlt sich an wie das neueste Kapitel in dieser Geschichte. Es ist auf seine eigene Weise schön, einem kleinen Team dabei zuzusehen, wie es kompromisslos die Aufmerksamkeit der Welt auf sich zieht.

Aber wenn ich alleine spiele, ist es, als würde jemand eine Art Freudenanzeige herunterdrehen. Ich sitze da, der Kaffee wird kalt, und das Wohnmobil weigert sich zu kooperieren. Er rutscht aus, hüpft, verliert den Halt. Die Lenkung fühlt sich an, als würde man versuchen, ein Klavier nur mit den Augen zu bewegen. Die Winde ist mein einziger Trost - manchmal Held, manchmal Verräter. Die Physik verhält sich, als ob sie es leid wäre, Physik zu sein. Manchmal fühlt es sich so an, als wolle mich die Welt selbst aus dem Spiel werfen und doch mache ich aus purer Sturheit weiter, wie jemand, der eine schlechte Beziehung nicht aufgeben will, weil schon zu viel Zeit investiert wurde.

Wenn ich dann versuche, mit einem Freund zu spielen, ändert sich der Ton. Plötzlich gibt es Gelächter. Wir versuchen uns abzustimmen, schreien über das Mikrofon, winden uns gegen den falschen Baum, kippen um und lachen trotzdem. Für einen Moment fühlt sich das Spiel lebendig an, manchmal sogar brillant. Aber es hält nie lange an. Wenn das Adrenalin nachlässt, merkt man, wie leer wirklich alles ist. Es gibt keine wirkliche Progression, keinen Rhythmus, keinen Drive. Genau die gleiche Straße, die gleiche Brücke, die gleiche Steigung, der gleiche Überschlag. Es ist nicht so, dass RV There Yet? kaputt ist, was mich stört - es ist so, dass es das Spiel nicht wirklich zu interessieren scheint. Es ist, als würde das Spiel selbst über mich lachen, nicht mit mir. Man kann fast hören, wie der Code hinter dem Rücken spöttisch kichert. Und doch... Ich kann nicht ganz wütend werden. Denn auch wenn es sich so anfühlt, als hätten die Skövde-Entwickler hier und da absichtlich Bugs hinterlassen, um das Chaos noch weiter zu vergrößern, denke ich: Vielleicht ist dies das Spiel, das die absurde Balance der schwedischen Seele zwischen dem Bedürfnis nach Kontrolle und Resignation am besten einfängt

So erinnere ich mich nicht ganz an die wenigen Wohnmobilreisen, die ich unternommen habe.

Aber die Käfer häufen sich immer wieder, obwohl es eigentlich ganz schön anzusehen ist - sowohl ästhetisch als auch technisch. Objekte verschwinden. Die Kamera ruckelt. Der Motor stottert. Es ist ein Spiel, das sich weigert, sich zwischen Charme und Frustration für eine Seite zu entscheiden. Es fühlt sich unvollendet an, wie ein Traumprojekt, das es nicht ganz bis zur Ziellinie geschafft hat, aber ein paar hundert Meter vor Schluss stehen blieb, sich auf eine weiche Decke setzte und sich einen großen Becher dampfend heißen Java einschenkte. Und doch ist hier Herz. Es kostet kaum etwas und bietet so viel. Ich stelle mir vor, wie die Entwickler in ihrem kleinen Büro in Skövde sitzen, die Verkaufszahlen in die Höhe schnellen sehen und denken: "Was zum Teufel ist passiert?". Und ich freue mich für sie. Sie haben es verdient - sie reiten auf der Viruswelle. Klug, natürlich.

Aber ich kann nicht mehr spielen. Nach ein paar Stunden beginnt alles zusammen zu fließen. Starten, umdrehen, winden, fluchen, wieder anfangen. Starten, umdrehen, winden, fluchen, wieder anfangen. Es wird wie ein Mantra. Ein motorisierter Ausdruck unserer Zeit. Als ich schließlich abschalte und das Wohnmobil halb im Graben stehen sehe, ein Rad in der Luft, fühle ich mich vor allem... nichts. Nur Stille. Und in dieser Stille hallt der Titel fast spöttisch wider: Sind wir schon da? Nein, das sind wir nicht. Nicht einmal annähernd.

Die Überquerung einer Schlucht ist eine naheliegende Wahl.

Für mich war RV There Yet? am Ende kein Spiel, sondern eine Metapher für genau das: den Weg, der nie endet, die Wiederholung, die Orientierungslosigkeit. Es ist ein viraler Erfolg, der mehr über uns aussagt als über sich selbst. Wir wollen nicht mehr ankommen. Wir wollen die Reise einfach nur beobachten. Wir wollen zusehen, wie alles schief geht, am besten in Echtzeit. Und so fühlt es sich an wie ein Spiel für unsere Zeit. Ein schwedisches, scheuerndes, lustiges kleines Spiel, das nicht weiß, wo es hingeht - aber zumindest Lust auf das Spektakel macht. Vielleicht kann ich es deshalb auch nicht ganz loslassen. Denn auch wenn ich es nicht spiele, läuft es immer wieder in meinem Kopf herum. Ein Wohnmobil ohne GPS und ohne wirkliche Richtung - aber mit einer Art seltsamem Willen, trotzdem weiterzurollen. Und vielleicht, wenn man es so betrachtet, ist RV There Yet? bereits gelungen. Aber auf keinen Fall - spielen Sie das nicht alleine.