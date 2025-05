Ruud Gullits E-Sport-Organisation EA Sports FC wurde von Team Liquid übernommen

HQ

Wenn Sie ein Fußballfan sind, werden Sie den Namen Ruud Gullit kennen. Der niederländische Angreifer war in den 80er und 90er Jahren einer der besten Angreifer der Welt und schaffte es sogar, 1987 einen Ballon D'Or für seine Bemühungen zu ergattern. Seitdem engagiert sich Gullit auch im EA Sports FC eSports und gründet eine Organisation namens Team Gullit, die im Laufe der Jahre an mehreren FIFAe Events teilgenommen hat. Das wird sich auch in Zukunft nicht ändern, aber es wird ein bisschen anders aussehen...

Gullit hat bekannt gegeben, dass eine Übernahme abgeschlossen wurde, bei der Team Gullit von Team Liquid übernommen wird und nun im Mitbesitz der riesigen nordamerikanischen Organisation ist. Dies wurde in einem Beitrag auf X bestätigt, in dem erwähnt wurde, dass Team Gullit weiterhin betrieben und so angesehen wird, wie es ist, außer jetzt in Partnerschaft mit Team Liquid, um sicherzustellen, dass beide in der Lage sind, im Sommer an der Esports World Cup und für den Rest des Jahres 2024 an anderen Veranstaltungen teilzunehmen.

Wir haben gesehen, wie Organisationen fusionierten, um sicherzustellen, dass sie die besten Erfolgschancen in der expansiven Esports World Cup Club Cup haben, und sich dann auflösten und danach getrennte Wege gingen. Ob dies für Team Liquid und Team Gullit der Fall sein wird, bleibt abzuwarten.