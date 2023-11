Rüste deinen PlayStation 5-Speicher mit dem SN850P von WD_Black auf

HQ

Einer der größten Fallstricke der Current-Gen-Konsolen dreht sich um die Tatsache, dass sie nur 1 TB Speicherplatz (was oft deutlich weniger verfügbarer Speicherplatz ist, wenn man die Betriebssoftware und dergleichen berücksichtigt) SSD-Speicherplatz bieten. Das bedeutet, dass Sie zusätzliche Möglichkeiten erkunden müssen, um Ihr Speicherangebot zu erweitern, wenn Sie eine große Auswahl an Spielen gleichzeitig auf Ihrem System zur Verfügung haben möchten.

In diesem Sinne haben wir jetzt Western Digital's Black SN850P, eine SSD, die speziell für PS5-Konsolen gebaut wurde und in drei möglichen Größen erhältlich ist: 1TB, 2TB und 4TB.

Mit einer Lese- und Schreibgeschwindigkeit von bis zu 7.300 MB / s und 6.600 MB / s ist diese Komponente sehr schnell, also um zu sehen, ob dies die Speicherlösung für Sie ist, schauen Sie sich unbedingt die neueste Episode von Quick Look unten an, in der unser eigener Magnus eine Reihe zusätzlicher Gedanken und Meinungen über das Gerät teilt.